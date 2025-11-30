Российские ПВО перехватили десять украинских БПЛА

Десять украинских дронов не достигли своих целей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в течение вечера над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Девять БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении Минобороны России в официальном telegram-канале.