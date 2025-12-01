Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Какая погода ждет жителей Свердловской области в декабре. Скрин

Самой холодной в декабре в Свердловской области станет Новогодняя ночь
01 декабря 2025 в 08:15
Особо сильный снегопад ожидается 16 декабря

Особо сильный снегопад ожидается 16 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области в декабре ожидается переменчивая погода: первую неделю зимы регион встретит с плюсовыми температурами, однако затем похолодает. Это следует из прогноза погоды на сервисе «Гисметео».

По прогнозу сервиса, в начале декабря ночью температура будет около нуля градусов, а днем — около +1 градуса. Затем регион ждет похолодание: ко второй декаде декабря температура ночью опустится до −7…−9 градусов, а днем — до −4…−8 градусов. К третьей декаде декабря станет еще холоднее: ночью ожидается −8…−14 градусов, а днем — −7…−12 градусов. Новогодняя ночь, по предварительным прогнозам, станет самой холодной в декабре (−14 градусов), следует из прогноза.

Кроме того, по данным «Гисметео», большую часть декабря будет облачно и снежно. Особо обильные снегопады ожидаются в период с 16 по 19 декабря.

Оттепели ждут свердловчан в начале месяца

Фото: скрин сервиса Гисметео

