Прямая линия Паслера, скандал в рехабе, юбилей Ельцин Центр: восемь свердловских событий недели

Андрей Карпов путался в показаниях в суде Фото: Илья Московец © URA.RU

На минувшей неделе суд вынес решение по делу Андрея Карпова — дяди журналиста URA.RU Дениса Аллаярова, из-за которого наш коллега уже полгода находится в СИЗО. Карпову дали четыре года условно вместо 14 лет лишения свободы, тем самым утвердив сделку, ради которой он дал показания против своего племянника. Также на прошлой неделе состоялась первая прямая линия губернатора Дениса Паслера, обсуждали свердловчане обыски в реабилитационном центре для подростков под Верхней Пышмой. Подробнее об этих и других событиях — в традиционном дайджесте URA.RU.

Условный срок для дяди Дениса Аллаярова

Карпов заключил сделку со следствием Фото: Размик Закарян © URA.RU

В результате судебного разбирательства Андрей Карпов — бывший начальник угрозыска отдела полиции №10 Екатеринбурга был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки (ч. 3 ст. 290; п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суммарное наказание по этим статьям предусматривает до 14 лет лишения свободы, однако Карпов заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания против племянника. В итоге суд назначил экс-силовику четыре года условно. Денису же грозит до восьми лет лишения свободы по статье о даче взятке своему родственнику. «Взятками» следствие считает его переводы на карту бабушке и тете — матери и жене Карпова.

За несколько дней до приговора Карпова допрашивали в качестве ключевого свидетеля по делу Дениса. Он не смог подтвердить показания, которые еще во время следствия менял несколько раз, больше 40 раз сказал «не знаю» и «не помню». Как считает защита Аллаярова, родственник пошел на сделку со следствием и оговорил его ради того, чтобы следствие не стало рассматривать сомнительные переводы на счета Карпова от других людей, за которые ему грозило суровое наказание.

Прямая линия с Денисом Паслером

Паслер провел первую прямую линию Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 26 ноября губернатор региона Денис Паслер вышел в прямой эфир, в рамках которого ответил на самые волнующие вопросы свердловчан. Мероприятие проходило в доме Севастьянова в центре Екатеринбурга. За почти четыре часа поступило свыше 7 тысяч вопросов. Глава региона смог в реальном времени обсудить около 30 насущных тем: от ремонта дорог, сухого закона и сноса киосков в Екатеринбурге, до второй ветки метро, транспортной реформы и поддержке бойцов СВО.

Мероприятие проходило в два этапа: первые два часа Паслер отвечал на вопросы, которые поступали от свердловчан. После этого еще почти столько же он вел дискуссию с представителями СМИ. Подробнее о прямой линии с Паслером — в специальном сюжете URA.RU.

Обыски в рехабе под Екатеринбургом

Обыски прошли на фоне задержания в Подмосковье Фото: читатель URA.RU

Вечером 26 ноября силовики нагрянули в свердловский филиал реабилитационного центра, который возглавляет Анна Хоботова. Данный рейд проведен в рамках проверки, которая стала следствием недавнего штурма московского филиала центра, где несовершеннолетние заявили о пытках. Там один из подростков был экстренно доставлен в больницу со множественными травмами. После этого силовики задержали Виталия Балабрикова, который работал в рехабе в Дедовске (Подмосковье). Его обвинили сразу по четырем уголовным статьям.

Силовики приехали в село Исеть (где располагается центр) с проверкой. Там выяснили, в каких условиях содержатся подростки. Всего на момент визита силовиков внутри было 22 ребенка. Некоторые из родителей после этих новостей приехали в центр, чтобы забрать детей. В прокуратуре возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего — ч.2 127 УК РФ.

Проживание в реабилитационном центре обходилось недешево для родителей — 90 тысяч рублей в месяц. При этом дети жили в нескольких комнатах, спали на двухэтажных кроватях. Мать, которая приехала за ребенком, рассказала URA.RU, что в центре ничего плохого не происходило. По ее словам, ее ребенок насилию не подвергался. Подробнее о громком деле — в сюжете агентства.

Десятилетие «Ельцин-центра»

Владимир Путин поздравил «Ельцин центр» с юбилеем Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

25 ноября отмечался 10-летний юбилей площадки, которая то и дело подвергается нападкам — Ельцин Центра. Одним из первых учреждение поздравил президент России Владимир Путин. Текст поздравления зачитал его уральский полпред Артем Жога на торжественном мероприятии. Помимо него на празднование приехали многие VIP-ы: губернатор Свердловской области Денис Паслер и замы, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, дочь первого президента России Бориса Ельцина — Татьяна Юмашева с супругом и дочерью. Посетить мероприятие должен был и миллиардер Роман Абрамович, но прилететь все же не смог. В честь юбилея ЕЦ в атриуме прошел премьерный показ спектакля-фантазии «Маяковский. Встреча». Подробнее о том, как прошло празднование — в материале URA.RU.

Форум «Города России»

Форум посетили 180 градоначальников Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбург 27 и 28 ноября стал центром притяжение глав городов со всей России. В этом году мероприятие было посвящено технологиям лидерства. Все проходило на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Всего за два дня форум посетили 7200 участников. В мероприятиях приняли участие 180 мэров и 506 представителей муниципальных образований из 65 субъектов РФ.

В первый день форума прошло несколько десятков сессий, одной из важнейших тем стала транспортная реформа. Мэр Орлов признался, что она «спасла жизнь» городу, а также, что он очень боялся ее запускать. «Мы приняли решение провести масштабнейшую транспортную реформу, фактически предотвратив обрушение всей системы, а мы были уже близки к этому», — заявил Алексей Орлов. Также обсуждались темы электросамокатов и городов будущего.

Второй день был не менее насыщенным мероприятиями. Полпред Жога поставил перед городами важную задачу по адаптации ветеранов СВО, в частности, трудоустройству. Также обсуждалась и сфера туризма и бизнес-туризма. В Свердловскую область в скором времени могут приехать с деловыми визитами жители Китая, Индии и других арабских стран, заявил региональный министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также поделился необычной историей про то, как он ездил на беспилотном такси в Китае. «Слегка жутковато, когда за пять секунд машина без водителя набирает максимально разрешенную скорость», — сказал Орлов. Подробнее — в онлайн-трансляциях, которые URA.RU вело два дня.

У мэра Орлова появились два соперника

Партия «Новые люди» представила своего кандидата на пост мэра Екатеринбурга — руководителя регионального отделения Ирину Виноградову. Активистка числится в партии с 2020 года, руководящий пост занимает с 2024-го. Как заявили в пресс-службе партии, ее кандидатуру на собрании поддержали единогласно. Биография Виноградовой — в отдельном материале URA.RU.

Еще одним претендентом на пост главы Екатеринбурга стал «лучший» свердловский мэр — Дмитрий Нисковских. Сейчас он руководит Сысертью. Его выдвинули во время заседания «Совета муниципальных образований Свердловской области» на форуме «Города России». Комментируя инициативу коллег, Нисковских признался корреспонденту URA.RU, что удивлен. Алексея Орлова, чьи полномочия на посту мэра Екатеринбурга истекают в феврале, он назвал своим наставником.

В Артемовском посадили старого мэра и выбрали нового

Трофимова задержали осенью 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Артемовском 25 ноября был вынесен приговор бывшему главе города Константину Трофимову. Его обвиняли в получении взятки. Горсуд признал Трофимова виновным по ч. 4 п. «в » и ч. 6 ст. 290 УК РФ. На ближайшие 10 лет мужчина отправится в колонию строго режима. Также ему будет запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на девять лет. Помимо этого Трофимова обязали выплатить штраф в размере 3 миллиона рублей. Подробнее о задержании градоначальника — в сюжете URA.RU.

В тот же день депутаты Артемовского избрали новым главой города временно исполняющего обязанности мэра Андрея Клименко. За него проголосовали 18 из 19 депутатов. Еще с лета Клименко трудился в статусе врио, когда его назначил лично губернатор Денис Паслер.

В Екатеринбурге семиклассник подрался с учителем

В школе № 52 Екатеринбурга семиклассник подрался с учителем физики. Конфликт случился 24 ноября, однако общественность узнала об этом лишь на следующий день. Как рассказали в мэрии, конфликт начался из-за того, что подросток матерился. Физик толкнул ребенка, отчего тот упал. После этого учитель пытался увести его за руку в кабинет заместителя директора, но ученик смог вырваться.