Ледовая переправа Салехард-Лабытнанги открыта для автотранспорта

28 ноября 2025 в 14:56
На Ямале открылась ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сегодня, 28 ноября, в 15:00 открывается движение по ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Автомобильное сообщение запущено после проверки ледового покрытия комиссией с участием специалистов «Дорожной дирекции ЯНАО», ГИБДД и АО «Ямалавтодор», сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Движение запускается сразу по двум полосам. И для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн», — уточнили в ведомстве.

Переправа будет работать для легкового транспорта и малых грузовиков. Водителям рекомендуется освободить подъезды к контрольно-пропускным пунктам. Несмотря на запуск ледовой переправы, перевозки пассажиров судном на воздушной подушке продолжатся — последний рейс запланирован сегодня на 20:00 из Салехарда.

