Самый богатый бизнесмен Ямала потерял за месяц почти три миллиарда долларов

За ноябрь 2025 года состояние Михельсона сократилось на 2,7 млрд долларов
01 декабря 2025 в 12:38
Леонид Михельсон – генеральный директор ПАО «НОВАТЭК», крупнейшего поставщика ямальского газа в России

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Генеральный директор ямальской корпорации «НОВАТЭК» Леонид Михельсон потерял в ноябре 2,7 млрд долларов. Падение стоимости активов произошло буквально в течение полумесяца. Об этом сообщается в рейтинге американского издания Bloomberg.

Как следует из данных ежемесячного индекса миллиардеров Bloomberg, к началу декабря 2025 года состояние владельца и генерального директора ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона составило 22,7 млрд долларов. В рейтинге издания активы миллиардера заняли 111 позицию. С начала года состояние Михельсона оценивалось в 24,6 млрд долларов, в апреле — 20,7 млрд долларов, к середине ноября — 25,4 млрд долларов. Таким образом, в течение ноября Леонид Михельсон потерял около 2,7 млрд долларов.

Леонид Михельсон — генеральный директор ПАО «НОВАТЭК», крупнейшего негосударственного поставщика природного газа в России. «Миллиардер владеет примерно четвертью публичной компании, которая производит около 12% газа в стране. Он также владеет 30,6% акций в крупно контролируемом нефтехимическом производителе Sibur», — отмечается в исследовании американского издания. Также уточняется, что стоимость денежных инвестиций Михельсона основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и рыночных показателей.

В сентябре 2025 года Леонид Михельсон принимал участие в юбилейных мероприятиях Нового Уренгоя. Он был замечен среди почетных гостей. Дочь основателя ямальского «Новатэк» Виктория Михельсон вошла в топ-20 богатейших женщин России, по версии Forbes, и заняла восьмую строчку.

