Происшествия

Пожары

Мог быть поджог: собственник сгоревшей базы отдыха в Кургане подозревает злоумышленников

Владелец сгоревшей базы отдыха в Кургане подозревает поджог
01 декабря 2025 в 13:26
Хозяин курганской базы отдыха склоняется к версии поджога (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Увал под Курганом сгорела база «Стрелец», хозяин помещения считает, что это мог быть умышленный поджог. Ущерб он оценивает в сумму более пяти миллионов рублей. Об этом рассказал корреспондентке URA.RU собственник базы отдыха Андрей Петров.

«Может какой-то обиженный, не обиженный...не знаю. Такая версия у нас потому что само по себе ничего не могло загореться, у нас с электрооборудованием все было хорошо», — рассказал собственник базы Петров.

По словам предпринимателя помимо самого помещения сгорело все имеющееся оборудование. Одних лыж было более 150 пар, пейнтбольное и гидробольное оружие также сожжено. Бизнесмен оценивает финансовые потери в сумму более пяти миллионов рублей.  В свою очередь директор базы Владимир Савин сообщил журналистам информагентства oblast45.ru, что ущерб от пожара составляет около 10-12 млн рублей. «Здание не было застраховано, так как не является капитальным строением», — пояснил директор.

Ранее URA.RU писало, что база отдыха в поселке Увал под Курганом разгорелась в районе 6:00 утра по уральскому времени. Спустя час возгорание было ликвидировано. В огне никто не пострадал.

