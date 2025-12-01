Мог быть поджог: собственник сгоревшей базы отдыха в Кургане подозревает злоумышленников

Хозяин курганской базы отдыха склоняется к версии поджога (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Увал под Курганом сгорела база «Стрелец», хозяин помещения считает, что это мог быть умышленный поджог. Ущерб он оценивает в сумму более пяти миллионов рублей. Об этом рассказал корреспондентке URA.RU собственник базы отдыха Андрей Петров.

«Может какой-то обиженный, не обиженный...не знаю. Такая версия у нас потому что само по себе ничего не могло загореться, у нас с электрооборудованием все было хорошо», — рассказал собственник базы Петров.

По словам предпринимателя помимо самого помещения сгорело все имеющееся оборудование. Одних лыж было более 150 пар, пейнтбольное и гидробольное оружие также сожжено. Бизнесмен оценивает финансовые потери в сумму более пяти миллионов рублей. В свою очередь директор базы Владимир Савин сообщил журналистам информагентства oblast45.ru, что ущерб от пожара составляет около 10-12 млн рублей. «Здание не было застраховано, так как не является капитальным строением», — пояснил директор.

