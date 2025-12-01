Что подарить родственникам на Новый год 2026: топ-30 идей

На Новый год можно подарить полезные подарки своим близким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скоро Новый год, а это значит, что пришла пора выбирать подарки родственникам. Презент необязательно должен быть роскошным и дорогим. Даже располагая минимальным бюджетом, можно преподнести что-то полезное и приятное. URA.RU собрало 30 идей, которые помогут быстро найти качественные подарки для всех членов семьи.

Что подарить бабушке на Новый год

Метеостанция

Метеостанция — полезное устройство для людей, интересующихся погодными изменениями. Современные метеостанции способны предоставлять информацию не только о температуре и уровне влажности, но и давать прогноз погоды на несколько дней вперед. Такое устройство позволит пожилой женщине оперативно получать данные о состоянии погоды и учитывать метеорологические прогнозы при планировании своих мероприятий.

Кресло-качалка

Кресло-качалка — это классический подарок, который подарит бабушке уют и комфорт. Оно идеально подходит для отдыха и чтения книг. Выбирайте модели с мягкой обивкой и поддержкой для спины, чтобы обеспечить максимальное удобство.

Массажер для спины и шеи

Массажер может стать прекрасным подарком для родственников, испытывающих усталость в спине. На рынке представлены как механические, так и электрические модели, обладающие разнообразными функциями. Использование такого устройства способствует расслаблению мышц и улучшению кровотока.

Робот-пылесос

Робот-пылесос станет идеальным помощником в доме, освободив родственников от ежедневной уборки. Современные модели оснащены функцией программирования маршрута и могут управляться через приложение на смартфоне. Это устройство облегчает поддержание чистоты в доме, и дорогие вам люди смогут потратить больше времени на отдых.

Умные весы

Современные весы с функционалом анализа здоровья позволяют контролировать не только массу тела, но и дополнительные параметры, включая индекс массы тела и уровень содержания жировой ткани. Данные устройства интегрируются с мобильными приложениями, что дает возможность получить всестороннюю оценку физического состояния организма.

Обувница в прихожую

Обувница — практичный способ организовать хранение обуви и навести порядок в прихожей. Для более эффективного использования пространства стоит обратить внимание на модели, оснащенные дополнительными полками или ящиками. Такое решение поможет создать в доме атмосферу уюта и порядка.

Что подарить мужу, отцу и дедушке

Постельное белье

Качественное постельное белье из натуральных материалов — прекрасный подарок. Оно обеспечит комфортный сон и создаст уютную атмосферу в спальне. Обратите внимание на комплекты с высокими показателями плотности ткани.

Умные часы

Умные часы могут стать полезным устройством для мужчины, который уделяет внимание своему здоровью, физической активности и управлению временем. Гаджет позволяет контролировать уровень физической нагрузки, пульс, качество сна, а также получать уведомления со смартфона. Среди востребованных моделей — Apple Watch и Samsung Galaxy Watch, также доступны более доступные варианты от Huawei и Xiaomi.

Чемодан

Чемодан — практичный подарок для любого члена семьи, который любит путешествовать. Выбирайте легкие и прочные модели с удобными колесиками и продуманной системой организации внутреннего пространства для комфорта в поездках.

Беспроводные наушники

Для мужчин, которые увлекаются музыкой, слушают подкасты или ведут активный образ жизни, подойдет практичный подарок — беспроводные наушники. Модели с функцией активного шумоподавления, например, AirPods Pro или Sony WF-1000XM4, позволят наслаждаться высоким качеством звука и не будут сковывать движения.

Игровая приставка

Для мужчины, который увлечен видеоиграми, игровая приставка может стать идеальным подарком. Среди актуальных предложений на рынке — консоли PlayStation 5 и Xbox Series X, которые отличаются высокой производительностью и улучшенной графикой. Для любителей портативных игр подойдет Nintendo Switch.

Портативная колонка

Для прогулок, отдыха на природе и путешествий будет полезна компактная акустическая колонка. Отличный выбор для активного времяпрепровождения — модели с влагозащитой и качественным звучанием, например, JBL Charge 5 или Marshall Emberton.

Электробритва или триммер

Для ухода за щетиной мужчине пригодится бритва, а для моделирования бороды и стрижки — триммер. Среди современных устройств, таких как продукция Philips и Braun, есть приборы, которые подходят как для сухого, так и для влажного бритья.

Стильный свитер или худи

В качестве стильного и уютного зимнего подарка подойдут вещи, которые гармонично дополнят любой гардероб. Рекомендуется обратить внимание на изделия в нейтральной цветовой гамме. В настоящее время особой популярностью пользуются худи оверсайз и свитера с лаконичными принтами.

Парфюм

Аромат может стать выразительным акцентом, который подчеркнет индивидуальность. Чтобы сделать правильный выбор, выясните предпочтения молодого человека и обратите внимание на популярные ароматы, например, Dior Sauvage, Bleu de Chanel или Paco Rabanne Invictus.

Умная колонка

Умная колонка — это не просто устройство для воспроизведения музыки, но и удобный помощник в повседневных делах. С помощью голосовых команд можно управлять умным домом, слушать новости, ставить напоминания и многое другое.

Увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха поможет создать здоровый микроклимат в доме. Особенно актуально это устройство в зимний период, когда воздух в квартирах становится сухим из-за отопления. Выбирайте модели с функцией ионизации для максимальной пользы.

Что подарить маме на Новый год

Умная швабра

Швабра с функцией автоматического отжима и насадками из микрофибры — полезное приспособление, которое заметно упрощает процесс уборки. С ее помощью можно оперативно и качественно очистить напольные покрытия без значительных усилий. Подарив такую швабру, можно существенно облегчить маме рутинные бытовые задачи и сэкономить ее время и энергию.

Смарт-часы

Смарт-часы представляют собой модный и практичный аксессуар, позволяющий контролировать уведомления, уровень физической активности и состояние здоровья. Устройство гармонично дополнит имидж и окажется незаменимым помощником в быту.

Хлебопечка

Хлебопечка предоставит возможность ежедневно наслаждаться свежим и ароматным хлебом в кругу семьи. Устройство открывает простор для кулинарных экспериментов: можно пробовать различные рецепты и сочетания ингредиентов, получая неповторимые вкусовые оттенки. Такой подарок непременно порадует женщину, увлеченную кулинарией.

Аэрогриль или гриль

Аэрогриль — это возможность готовить вкусные и полезные блюда без лишнего масла. Он подходит для запекания, жарки и даже выпечки. Такой подарок будет оценен мамой, которая следит за своим питанием и здоровьем семьи.

Отпариватель

Отпариватель — это полезный прибор для ухода за одеждой, который поможет быстро и бережно разгладить ткань. Благодаря компактным размерам такие устройства удобны в использовании и не займут много места при хранении, что будет актуально, в частности, для людей, которые часто занимаются приготовлением пищи.

Кофемашина

Кофемашина — это подарок, который превратит утренний ритуал в удовольствие. Современные модели позволяют готовить разнообразные виды кофе, а простота в использовании и уходе делает их отличным выбором для дома.

Что подарить ребенку на Новый год

Мягкие игрушки

Мягкие игрушки представляют собой прекрасный подарок для детей вне зависимости от их возраста. Благодаря использованию гипоаллергенных материалов такие игрушки безопасны для ребенка. Они отличаются приятной текстурой и могут стать верным спутником во время подготовки ко сну для детей всех возрастов.

Конструкторы

Конструкторы подойдут в качестве подарка для детей разных возрастов и их родителей. В зрослым игрушка освободить немного времени, а у детей разовьет мелкую моторику, усидчивость, внимание, память и образное мышление.

Пазлы

Пазлы представляют собой игрушку, способную сплотить семью. Они способствуют развитию у детей логического мышления, памяти и концентрации внимания, а также помогают снизить зависимость от электронных устройств. Такой подарок подойдет детям независимо от их возраста.

Настольные игры

Настольные игры — это не только весёлое времяпрепровождение, но и возможность провести время вместе с семьёй или друзьями. Они помогают развивать коммуникативные навыки, учат работать в команде и принимать решения.

Как не прогадать с новогодним подарком: практические советы