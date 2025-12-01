Логотип РИА URA.RU
В Курганской области за неделю мошенники украли более 10 млн рублей

01 декабря 2025 в 14:05
В Курганской области мошенники обманули жительницу почти на 2,5 миллиона рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники обманули 23 человека в Курганской области. Они похитили в общей сложности свыше 10 миллионов рублей. Самая большая потеря у одного пострадавшего — 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганской прокуратуры. 

«С 19 по 22 ноября незнакомец через мессенджер Telegram позвонил 29-летней жительнице Кургана. Он выдал себя за сотрудника Центробанка и сказал, что нужно срочно перевести деньги на безопасный счет, чтобы их не украли. Женщина поверила, взяла 300 тысяч в долг у родных и перевела все через банкомат на счета, которые назвал мошенник: свои 2 миллиона 193 тысячи плюс долг», — указано в посте. 

Мошенники часто звонят и притворяются сотрудниками банков, полиции, ФСБ или следственного комитета. Иногда они выдают себя за покупателей товаров, родственников, начальников или знакомых. Прокуратура и полиция советуют быть осторожными в телефонных разговорах. Не переводите деньги незнакомцам, не диктуйте коды из SMS и не давайте доступ к компьютеру или телефону. Если звонят с такими угрозами — сразу кладите трубку и звоните в настоящий банк или полицию по номеру 102.

