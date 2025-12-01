В Курганской области снизилась заболеваемость ВИЧ на 10%

В День борьбы со СПИДом в ТРЦ «РИО» проведут экспресс тестирование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась более чем на 10%. Данные по итогам дести месяцев года опубликовали в управлении Роспотребнадзора региона.

«Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 10 месяцев 2025 года по сравнению с уровнем аналогичного периода 2024 года снизился на 10,7%. Среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией более половины — мужчины. Преобладает половой путь заражения, на втором месте — заражение при употреблении наркотиков», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что чаще всего ВИЧ-инфекция регистрируется в возрастной группе 40-49 лет (36,5%). Также высокое число больных в возрасте 30-39 лет (33,3%), старше 50 лет (18,9%), молодежи 20-29 лет (6,2%). Пройти консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию жителям Курганской области можно в любом лечебно-профилактическом учреждении на бесплатной основе. Медики призывают курганцев регулярно проверять свой статус ВИЧ, даже если они не относятся к группам риска.

Во Всемирный День борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Кургане пройдет акция анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Мобильный пункт тестирования будет работать на площадке торгово-развлекательного центра «РИО» (ул. Невежина 3, 1 этаж) с 15.00 до 18.00 часов. Результат будет готов за 15 минут. 3 декабря пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультации специалистов можно базе Курганского отделения Российского красного креста (ул. Тобольная, 54, каб.214).