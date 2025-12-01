Курганский кинотеатр внес Долину в черный список из-за скандала с квартирой
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Кургане кинотеатр ULTRA Cinema внес певицу Ларису Долину в черный список. Такое решение связано с тем, что сотрудники кинотеатра считают — артистка должна вернуть деньги посетительнице, которая пострадала от «эффекта Долиной». Об этом сообщает администрация кинозалов в своей группе «Вконтакте».
«С сегодняшнего дня мы запрещаем посещать наш кинотеатр ULTRA Cinema и смотреть наши премьеры одной особе — Ларисе Долиной. Артистка официально внесена в ЧС кинотеатра, и запрет будет действовать до момента возврата денежных средств нашей зрительнице. Мы уверены, что поступаем справедливо и последовательно», — говорится в официальном заявлении кинотеатра.
Ранее URA.RU писало, что артистка выиграла суд и вернула себе квартиру, которую ранее продала под давлением мошенников. Однако в результате пострадала покупательница недвижимости, она осталась без жилья и без денег. История получила широкую огласку как «эффект Долиной» — ситуация, когда продавец недвижимости через суд возвращает квартиру, что фактически оставляет покупателя без жилья и без средств. Лариса Долина оказалась в эпицентре этого скандала, что вызвало резонанс в обществе и привело к бойкотам и обсуждениям.
