Курганский кинотеатр внес Долину в черный список из-за скандала с квартирой

В Кургане кинотеатр ULTRA Cinema внес певицу Ларису Долину в черный список. Такое решение связано с тем, что сотрудники кинотеатра считают — артистка должна вернуть деньги посетительнице, которая пострадала от «эффекта Долиной». Об этом сообщает администрация кинозалов в своей группе «Вконтакте».

«С сегодняшнего дня мы запрещаем посещать наш кинотеатр ULTRA Cinema и смотреть наши премьеры одной особе — Ларисе Долиной. Артистка официально внесена в ЧС кинотеатра, и запрет будет действовать до момента возврата денежных средств нашей зрительнице. Мы уверены, что поступаем справедливо и последовательно», — говорится в официальном заявлении кинотеатра.