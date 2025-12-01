Судья из Кургана может занять кресло председателя горсуда на Ямале
ККС рекомендовала Дениса Давыдова из Кургана
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Салехарде квалификационная коллегия судей (ККС ЯНАО) рекомендовала на должность председателя Лабытнангского горсуда Дениса Давыдова. Судья начинал юридическую карьеру в Кургане на различных прокурорских должностях, затем работал в Надымском горсуде федеральным судьей. ККС также рекомендовала претендента на должность мирового судьи в Надыме.
Как следует из релиза ямальской ККС, члены коллегии рекомендовали на вакантную должность председателя Лабытнангского городского суда Дениса Давыдова. Также должность мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Надымского городского суда может получить Маргарита Нагорняк.
Ранее, в феврале 2024 года, URA.RU сообщало, что в городском суде Надыма (ЯНАО) к обязанностям приступил судья из Кургана Денис Давыдов. Десять лет Давыдов работал на различных должностях в районных прокуратурах Курганской области.
