В курганском округе, лишившемуся мэра из-за долгов, открыли конкурс на главу

В курганском округе будут выбирать нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дума Макушинского округа (Курганская область) приняла решение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы. Это произошло после того, как предыдущий мэр Василий Пигачев ушел в отставку. По версии от источников, близких к администрации, уход мэра произошел из-за больших бюджетных долгов. О конкурсе сообщается в постановлении на официальном сайте мэрии муниципалитета.

«Конкурс стартует 25 февраля 2026 года в 12:00 в малом зале Администрации по адресу: Курганская область, г. Макушино, ул. Ленина, 85. Прием документов откроется с 14 января и продлится до 23 января в кабинете 14 на втором этаже того же здания. Работает прием с 10:00 до 16:00 по будням, выходные — суббота и воскресенье», — указано в документе.

В конкурсную комиссию вошли три человека: Наталья Пшеничникова из центра занятости, Галина Шадрина из совета ветеранов и Ксения Мосина из администрации округа. Кандидаты должны подать заявление, анкету, копию паспорта, согласие на обработку данных, программу развития округа (до 10 страниц), документы об образовании и трудовой книжку. Также нужны декларации о доходах для себя, супруга и детей — их отправляют в аппарат губернатора.

Продолжение после рекламы

Участниками могут стать граждане РФ без ограничений на избрание по закону. Оценивать будут образование (высшее предпочтительнее), опыт работы, программу и навыки на собеседовании. Требования включают знание законов, управление персоналом, проектное планирование и работу с ИКТ. Чтобы пройти, нужно набрать не менее 50% баллов.