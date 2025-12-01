Уроженка Кургана Анастасия Селиверстова и ее команда стали призерами премии Лорка﻿ на кинофестивале в Испании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уроженка Кургана Анастасия Селиверстова и ее команда стали призерами Премии Лорка (Lorca Awards) в Испании. Фильм «El gato negro» (с исп. яз. «черная кошка») получил награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль». Премия вручается в рамках Международного кинофестиваля в Гранаде. Об этом сообщила Анастасия Селиверстова.

«До сих пор нахожусь в эмоциональном похмелье. Вчера мы с моей командой взяли сразу два приза на одной из самых престижных кинопремий Испании — Премии Лорка. Наш фильм El gato negro стал обладателем двух премий: лучший сценарий и лучшая мужская роль», — поделилась Анастасия Селиверстова в соцсетях. Для нее это был первый опыт работы в игровом кино, причем в международной команде.

Премия Лорка проводится с целью поддержки и продвижения новых режиссеров из Испании и других стран. На фестивале вручают 22 официальные награды, каждая из которых представлена бронзовой статуэткой Федерико Гарсиа Лорки — испанского поэта и драматурга, музыканта и художника-графика. Категории охватывают как полнометражные, так и короткометражные фильмы. Шестое издание премии прошло с 21 по 29 ноября.

Ранее в Кургане в кинотеатре прошел показ финальной версии фильма «Маэстро», сценаристом которого является Макс Суслов. Режиссер Михаил Кукушкин отметил, что фильм отличается экспериментальными съемками с участием непрофессиональных актеров и на 80% снят с помощью студентов кинолаборатории. Перед финальным монтажом проводились закрытые показы, в ходе которых зрители внесли поправки, включая сокращение начальной сцены и переработку финала. Финансирование обеспечил грант Президентских культурных инициатив.