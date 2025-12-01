Иппотерапию для ветеранов СВО и членов их семей будут проводить на двух площадках Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Федерация конного спорта Курганской области начала работу в направлении адаптивного спорта и реабилитации для участников СВО и членов их семей. Сейчас ведется набор групп и поиск источников финансирования проекта, рассказал URA.RU председатель общественной организации Сергей Попов.

«Адаптивный конный спорт и иппотерапия, являются многофункциональными направлениями в области восстановления физического и психологического здоровья человека. Мы уже занимаемся реабилитацией и адаптацией детей с инвалидностью, а также взрослых, восстанавливающихся после травм. У нас есть две площадки (конный клуб „Заозёрный“ и „Комбат“ на базе ипподрома) и обученные специалисты. Сейчас на федеральном уровне поднимается вопрос реабилитации участников СВО. Мы готовы проводить до 400 часов занятий в месяц», — рассказал Попов.

Планируется набрать три группы ветеранов СВО (в зависимости от тяжести ранений и физической возможности) и членов их семей, нуждающихся в реабилитации. Для участников с тяжелыми ранениями будет докуплено необходимое оборудование. Федерация конного спорта направила предложения курганским предприятиям о спонсировании проекта. Также общественная организация будет участвовать в конкурсах на гранты. Если проект привлечет внимание и финансирование, то летом планируется организовать и провести первые конные соревнования с участием ветеранов СВО.