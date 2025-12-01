В аварии в Челябинске пострадала пассажирка такси
Полиция приезжала на место аварии в Челябинске
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На перекрестке улиц Чайковского и Островского в Челябинске в аварию попали три автомобиля, в том числе такси. Пассажирка такси получила травмы. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Kia Sportage, Nissan и Volkswagen Polo попали в ДТП на пересечении улиц Чайковского и Островского. Пассажирка Volkswagen пострадала, ей оказали помощь медики», — сообщили горожане.
В Госавтоинспекции информацию подтвердили. Там уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия получила телесные повреждения пассажирка Volkswagen Polo. Авария произошла вечером первого декабря.
