Народные приметы 2 декабря: как уберечься от темных сил в Авдеев день

Наши предки в этот день готовились к зиме и ухаживали за скотом

2 декабря в народе называли Авдеев день. В этот день зима вступала в свои права, поэтому наши предки активно готовились к холодам. Они также верили, что в этот день из леса выходит нечистая сила, и совершали множество обрядов для ее изгнания. Подробнее о традициях и приметах дня — в материале URA.RU.

Какой церковный праздник 2 декабря: история и смысл

2 декабря в православной церкви вспоминают святого пророка Авдия. Он жил в X–IX веках до нашей эры и работал на израильского царя Ахаву. Глава государства не уверовал в Бога и приносил жертвы Ваалу. Несмотря на этом Авдий продолжал верить в Христа и тайно помогал единоверцам, пряча их от царя в пещерах.

Среди этих людей Авдия случайно встретил святого пророка Илию. Он отказался служить царю и тоже подвергся гонениям. Позже он и сам получил дар пророчества. К нему за помощью обращались жители разных стран.

Также он написал «Книгу пророчеств». Она является одной из 12 ветхозаветных книг «малых пророков», в которой содержится предсказание о Новом Завете. Авдий умер в старости и был похоронен в Самарии рядом со своими предками.

Народный праздник 2 декабря — Авдеев день

В этот день наши предки старались не выходить из дома

На Руси этот день называли Авдеев или Авдей Радитель. Наши предки верили, что в это время из леса выходили нечистые силы и подкрадывались к домам. Люди старались в это время не выходить из дома, чтобы вместе со сквозняками не впустить в дом болезни.

Традиции Авдеева дня 2 декабря

В этот день принято проводить генеральную уборку во всем доме. Наши предки верили, что чистота в избе привлекала благополучие и отпугивала злых духов. Традиционно мужчины готовили хозяйство к холодам: ремонтировали постройки и заготавливали дрова. Чтобы защитить дом от злых сил, жилище окропляли святой водой, обходили все комнаты с зажженными свечами по часовой стрелке и размещали в красном углу обереги из можжевельника, чертополоха и полыни.

Чтобы защитить скот от падежа, животных поили святой водой, а в стойлах развешивали целебные травы. Иногда для чтения охранительных заговоров приглашали знахарей. Вечер проходил в тихой семейной атмосфере: родные собирались за столом, старшие наставляли младших, а шум и веселье избегали, чтобы не потревожить злых сил. Этому способствовала и строгость Рождественского поста, ограничивавшего не только пищу, но и увеселения.

Что нельзя делать в Авдеев день 2 декабря

Чтобы не навлечь беду в Авдеев день, наши предки строго соблюдали запреты. Вот некоторые из них:

нельзя оставлять еду на столе на ночь — считалось, что это приманивает нечисть, несущую болезни.

нельзя одалживать что-либо — верили, что долг не вернется.

нельзя смотреться в зеркало после заката — по поверьям, зеркало могло «вытянуть» красоту и здоровье.

нельзя спать на чужом постельном белье — это сулило ночные кошмары.

петь и громко смеяться — боялись, что звуки привлекут злые силы.

надевать новую обувь — через неё в тело могла проникнуть дурная энергия.

нельзя оставлять на столе острые предметы — такая оплошность могла привести к семейным ссорам.

