Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Народные приметы 2 декабря: как уберечься от темных сил в Авдеев день

Авдеев день отмечают в России 2 декабря 2025
01 декабря 2025 в 16:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Наши предки в этот день готовились к зиме и ухаживали за скотом

Наши предки в этот день готовились к зиме и ухаживали за скотом

Фото: Илья Московец © URA.RU

2 декабря в народе называли Авдеев день. В этот день зима вступала в свои права, поэтому наши предки активно готовились к холодам. Они также верили, что в этот день из леса выходит нечистая сила, и совершали множество обрядов для ее изгнания. Подробнее о традициях и приметах дня — в материале URA.RU.

Какой церковный праздник 2 декабря: история и смысл

2 декабря в православной церкви вспоминают святого пророка Авдия. Он жил в X–IX веках до нашей эры и работал на израильского царя Ахаву. Глава государства не уверовал в Бога и приносил жертвы Ваалу. Несмотря на этом Авдий продолжал верить в Христа и тайно помогал единоверцам, пряча их от царя в пещерах. 

Среди этих людей Авдия случайно встретил святого пророка Илию. Он отказался служить царю и тоже подвергся гонениям. Позже он и сам получил дар пророчества. К нему за помощью обращались жители разных стран.

Продолжение после рекламы

Также он написал «Книгу пророчеств». Она является одной из 12 ветхозаветных книг «малых пророков», в которой содержится предсказание о Новом Завете. Авдий умер в старости и был похоронен в Самарии рядом со своими предками.

Народный праздник 2 декабря — Авдеев день

В этот день наши предки старались не выходить из дома

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Руси этот день называли Авдеев или Авдей Радитель. Наши предки верили, что в это время из леса выходили нечистые силы и подкрадывались к домам. Люди старались в это время не выходить из дома, чтобы вместе со сквозняками не впустить в дом болезни. 

Традиции Авдеева дня 2 декабря 

В этот день принято проводить генеральную уборку во всем доме. Наши предки верили, что чистота в избе привлекала благополучие и отпугивала злых духов. Традиционно мужчины готовили хозяйство к холодам: ремонтировали постройки и заготавливали дрова. Чтобы защитить дом от злых сил, жилище окропляли святой водой, обходили все комнаты с зажженными свечами по часовой стрелке и размещали в красном углу обереги из можжевельника, чертополоха и полыни.

Чтобы защитить скот от падежа, животных поили святой водой, а в стойлах развешивали целебные травы. Иногда для чтения охранительных заговоров приглашали знахарей. Вечер проходил в тихой семейной атмосфере: родные собирались за столом, старшие наставляли младших, а шум и веселье избегали, чтобы не потревожить злых сил. Этому способствовала и строгость Рождественского поста, ограничивавшего не только пищу, но и увеселения.

Что нельзя делать в Авдеев день 2 декабря

Чтобы не навлечь беду в Авдеев день, наши предки строго соблюдали запреты. Вот некоторые из них:

  • нельзя оставлять еду на столе на ночь — считалось, что это приманивает нечисть, несущую болезни.
  • нельзя одалживать что-либо — верили, что долг не вернется.
  • нельзя смотреться в зеркало после заката — по поверьям, зеркало могло «вытянуть» красоту и здоровье.
  • нельзя спать на чужом постельном белье — это сулило ночные кошмары.
  • петь и громко смеяться — боялись, что звуки привлекут злые силы.
  • надевать новую обувь — через неё в тело могла проникнуть дурная энергия.
  • нельзя оставлять на столе острые предметы — такая оплошность могла привести к семейным ссорам.

Народные приметы 2 декабря

  • Если на Авдея метет метель и дует сильный северный ветер — зима будет долгой и снежной, а лето — поздним и дождливым.
  • Ясный, морозный день предвещает солнечную, но холодную погоду на ближайшие недели.
  • Если оттепель и слякоть, жди переменчивую и мокрую зиму с частыми оттепелями.
  • Густой иней или опушение ветвей инеем — к скорым и сильным морозам.
  • Резкий северный ветер в этот день — верный признак, что морозы нагрянут уже скоро и будут суровыми.
  • Мягкий, пушистый снегопад — к умеренной, но снежной зиме без лютых холодов.
  • Утренний туман или дымка стелется низко над землей — к оттепели в ближайшие дни.
  • Если птицы жмутся к домам, прячутся в укрытия — жди ненастья, вьюги или резкого похолодания.
  • Багровый или кроваво-красный закат 2 декабря предсказывал ветреную и снежную погоду на следующий день.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал