Челябинский рыбак похвастался уловом щук на озере Мисяш. Фото
02 декабря 2025 в 03:47
В Челябинской области рыбак поймал большую щуку
Фото: Илья Московец © URA.RU
На озере Мисяш в Челябинской области рыбак наловил больших щук. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Хорошо клевали увесистые щуки на озере Мисяш», — сообщается в паблике «Рыбалка в Челябинской области, озера» в соцсети «ВКонтакте». К посту горожанин прикрепил фото улова.
Улов щук на озере
Ранее житель Копейска поймал десятикилограммовую щуку. Он использовал на рыбалке специальные снасти и приманку.
Комментарии (1)
- Евгений02 декабря 2025 04:06Красивая рыба!
