Челябинский рыбак похвастался уловом щук на озере Мисяш. Фото

02 декабря 2025 в 03:47
В Челябинской области рыбак поймал большую щуку

В Челябинской области рыбак поймал большую щуку

Фото: Илья Московец © URA.RU

На озере Мисяш в Челябинской области рыбак наловил больших щук. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Хорошо клевали увесистые щуки на озере Мисяш», — сообщается в паблике «Рыбалка в Челябинской области, озера» в соцсети «ВКонтакте». К посту горожанин прикрепил фото улова.

Улов щук на озере

Фото: паблик «Рыбалка в Челябинской области, озера» ВК

Ранее житель Копейска поймал десятикилограммовую щуку. Он использовал на рыбалке специальные снасти и приманку.

