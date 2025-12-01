В Челябинской области рыбак поймал большую щуку Фото: Илья Московец © URA.RU

На озере Мисяш в Челябинской области рыбак наловил больших щук. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Хорошо клевали увесистые щуки на озере Мисяш», — сообщается в паблике «Рыбалка в Челябинской области, озера» в соцсети «ВКонтакте». К посту горожанин прикрепил фото улова.

Улов щук на озере Фото: паблик «Рыбалка в Челябинской области, озера» ВК