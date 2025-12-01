В городе-спутнике Челябинска отказались от строительства ледового городка

Копейск встретит Новый год без ледового городка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске, который является городом-спутником Челябинска, отказались от строительства ледового городка к предстоящим праздникам из-за отсутствия минусовых температур и льда нужной толщины. Об этом заявила глава города Светлана Логанова.

«В связи с отсутствием минусовых температур строительство ледового городка не представляется возможным, так как толщина льда не достигает необходимых нормативов», — сообщила Логанова. Информация прозвучала во время еженедельного аппаратного совещания в мэрии.

В администрации рассматривают альтернативные способы украшения города. Логанова распорядилась начать работы по украшению главной площади и других общественных мест округа к предстоящим новогодним праздникам. Деревянные горки для детей установят с наступлением устойчивых холодов.

