Челябинка задушила бывшего участника СВО полотенцем

В Челябинске местная жительница задушила бывшего участника СВО полотенцем. Инцидент случился в конце ноября в одной из квартир Ленинского района города. Сейчас она находится в СИЗО по обвинению в убийстве, рассказал URA.RU источник в судебной системе.

«В конце ноября женщина находилась в квартире со знакомым — участником СВО. В какой-то момент между ними произошла ссора и она начала душить собутыльника полотенцем. После вместе с сожителем челябинка выбросила труп в подъезд», — рассказал источник.

По данным URA.RU, бывший участник СВО не смог оказать сопротивления. Ранения, полученные на фронте, не позволили ему это сделать.

На челябинку вышли оперативно. При уточнении личности выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас ее обвиняют в убийстве. Ленинский райсуд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.