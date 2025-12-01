На челябинской рублевке построят жилой комплекс с магазинами и МФЦ
Новый жилой комплекс с МФЦ возведут рядом с поселком Терема под Челябинском
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Сосновском районе Челябинской области в поселке «Терема» построят новый жилой комплекс с магазинами и многофункциональным центром. Проект одобрила экспертная организация ООО «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Многоквартирные дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональный центр с объектами торгового назначения». Застройка планируется на участке, расположенном в Сосновском районе рядом с поселком Терема, участок находится примерно в 520 метрах от ориентира по направлению на запад», — сообщается на сайте.
Строительством нового жилого комплекса займется девелопер ООО «Звезда». Согласно сервису «Сбис», владеют компанией Игорь Бобин и Дмитрий Бухарин, директор — Вадим Калищук. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, переработкой и консервированием мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков. Всего на организации зарегистрировано 15 видов деятельности. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года достигла 16,6 миллиона рублей.
