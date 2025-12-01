Как сезонность влияет на российский рынок спецтехники

Спрос на спецтехнику в России вырос перед началом зимнего сезона - коммунальщики заранее подготовились к уборке снега Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Уральские коммунальщики начали массово модернизировать парки специализированной техники. По данным платформы «Авито Спецтехника», спрос на машины с наработкой (т.е. бывших в употреблении — прим. ред.) в этой категории вырос на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А навесное оборудование, позволяющее одной машине выполнять разные виды работ без покупки отдельных узконаправленных агрегатов, стало востребованнее на 26%.

Аналитики связывают эту тенденцию с сезонным фактором. Работникам ЖКХ нужны решения для уборки снега и поддержания дорог в чистоте.

Рост спроса на десятки процентов

Трактор «Беларус» - одна из самых востребованных машин в сфере ЖКХ Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Особенно активно автопарки обновляют коммунальные службы Ямала и Югры. Как отметили в «Авито Спецтехнике», в ЯНАО спрос удвоился, а в ХМАО — возрос на 68%.

Продолжение после рекламы

«Что касается навесного оборудования, то в ЯНАО зафиксирован почти пятикратный рост интереса (в 4,8 раза), а в ХМАО — увеличение на 40%. В числе самых востребованных производителей — ГАЗ, КАМАЗ, МТЗ (Беларус) и МАЗ», — отметили эксперты.

При этом коммунальщики готовы закупать не только машины с наработкой, но и совсем новые агрегаты. По статистике «Авито Спецтехники», за 2025 год на Урале интерес к такой технике увеличился на 10%. Здесь наиболее востребованными остаются модели брендов Lonking, Shacman, «Трансприцеп» и XCMG. Также у компаний на 9,5% возрос спрос на новые автобусы.

Летний переток спроса

С приближением весны главными потребителями спецтехники станут аграрии Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

По оценкам специалистов рынка, после холодного сезона спрос с отрасли спецтехники с наработкой «перетечет» к сельскохозяйственным машинам. Даже сейчас эта категория входит в пятерку самых востребованных (14%), уступая только коммунальному оборудованию (36%), грузовикам (29%) и навесным агрегатам (28%).

«На рынке новой спецтехники сельскохозяйственные машины по актуальности уступают только погрузчикам: 17% против 14%. При этом ранее на отраслевой конференции „Дело Спецтехники“ мы приводили данные Минпромторга, что в этом году доля российских изделий на рынке новой техники достигла 57%. Отечественные предприятия традиционно сильны в производстве энергонасыщенных тракторов, различных видов комбайнов и самоходных опрыскивателей», — указали аналитики сервиса «Авито Спецтехника».