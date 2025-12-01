Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Челябинские таможенники передали государству 1,3 тысячи пар детской обуви

01 декабря 2025 в 16:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Детскую обувь из Китая обратили в собственность государства

Детскую обувь из Китая обратили в собственность государства

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинская таможня передала в Росимущество 1,3 тысячи пар детской обуви, которую суд признал бесхозяйной и обратил в собственность государства. Об этом сообщили URA.RU в ведомстве.

«Несмотря на то, что у владельца товара была возможность позднее представить необходимый комплект документов и декларации на товары, запрашиваемые сведения направлены не были. Кроме того, на выявленную иностранную продукцию отсутствовала информация, подтверждающая безопасность использования обуви», — уточнил и. о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

Обувь — полуботинки, сандалии, туфли и пинетки китайского производства — обнаружили на российско-казахстанской границе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону. Товар перевозили без документов, подтверждающих таможенное декларирование на территории ЕАЭС. Дальнейшую судьбу партии определит Росимущество.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал