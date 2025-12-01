Челябинские таможенники передали государству 1,3 тысячи пар детской обуви
Детскую обувь из Китая обратили в собственность государства
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Челябинская таможня передала в Росимущество 1,3 тысячи пар детской обуви, которую суд признал бесхозяйной и обратил в собственность государства. Об этом сообщили URA.RU в ведомстве.
«Несмотря на то, что у владельца товара была возможность позднее представить необходимый комплект документов и декларации на товары, запрашиваемые сведения направлены не были. Кроме того, на выявленную иностранную продукцию отсутствовала информация, подтверждающая безопасность использования обуви», — уточнил и. о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.
Обувь — полуботинки, сандалии, туфли и пинетки китайского производства — обнаружили на российско-казахстанской границе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону. Товар перевозили без документов, подтверждающих таможенное декларирование на территории ЕАЭС. Дальнейшую судьбу партии определит Росимущество.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!