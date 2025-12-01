Председатель гордумы Буяков стал участником общественного форума «Челябинск-2025»

Буяков принял участие во втором городском общественном форуме «Челябинск - 2025» Фото: Предоставлено Челябинской городской думой

Председатель городской думы Челябинска Сергей Буяков принял участие во втором общественном форуме «Челябинск-2025». Темой пленарного заседания стала общественная тематика, что очень символично, ведь все больше горожан вовлекаются в процессы местного управления, сообщил Буяков.

«Второй раз в Челябинске проводится форум „Челябинск-2025“. Челябинск — это наше общее будущее. Хотел бы отметить активность территориальных органов самоуправления (ТОС). Депутаты Челябинской городской думы постоянно взаимодействуют с ними. Из конкретных примеров — инициативное бюджетирование», — сообщил Буяков в своем telegram-канале.

Тема пленарной сессии «Челябинск общественный» очень символична. Все больше горожан вовлекаются в процессы, связанные с местным управлением. Организаторами выступила Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Челябинска. Среди участников — городские ТОСы, представители некоммерческих организаций, общественных, молодежных объединений. «Все, кто неравнодушен к судьбе нашего города. Челябинцы — богаты идеями и компетенциями, у них есть все для того, чтобы инициировать конструктивные предложения и реализовывать качественные проекты», — сообщил Буяков.

Активные челябинцы сами генерируют проекты, контролируют их реализацию, несут финансовую ответственность и вкладываются своим личным трудом. В этой работе нам, депутатам, помогают и ТОСы. Буяков выразил надежду, что в будущем это направление будет расти и развиваться.