Челябинским фирмам потребовались на работу пенсионеры
На такси пенсионеры могут заработать больше средней для пожилых людей зарплаты
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинской области количество вакансий для временной занятости пенсионеров выросло на 85%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Подработка», заработать пожилые люди могут в среднем 51,2 тысячи рублей.
«На ряде мест спрос выше. Количество предложений подработки для пенсионеров на позиции упаковщика выросло в 2,4 раза», — заявили URA.RU в офисе «Авито Подработки».
В январе-октябре бизнес все активнее предлагал гибкий формат труда людям пенсионного возраста. Помимо упаковщиков, высокий спрос отмечался на водителей такси: количество соответствующих предложений для этой категории соискателей увеличилось в 2,3 раза.
Среднее предлагаемое вознаграждение для водителя такси на условиях неполной занятости достигло 74,6 тысячи рублей в месяц. На позиции упаковщика пенсионеры могли рассчитывать в среднем на 31,9 тысячи рублей ежемесячно.
Эксперты связали этот тренд с ростом интереса самих пенсионеров к частичной занятости. По данным за третий квартал, общее количество откликов от исполнителей старше 65 лет по России увеличилось на 44% в годовом исчислении.
Для безопасного поиска подработки специалисты рекомендовали пожилым соискателям тщательно выбирать проверенные компании и всегда оформлять трудовые отношения официально. Важно на старте четко согласовывать все условия сотрудничества, включая задачи, сроки и размер оплаты.
