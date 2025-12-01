Челябинским фирмам потребовались на работу пенсионеры

На такси пенсионеры могут заработать больше средней для пожилых людей зарплаты Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области количество вакансий для временной занятости пенсионеров выросло на 85%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Подработка», заработать пожилые люди могут в среднем 51,2 тысячи рублей.

«На ряде мест спрос выше. Количество предложений подработки для пенсионеров на позиции упаковщика выросло в 2,4 раза», — заявили URA.RU в офисе «Авито Подработки».

В январе-октябре бизнес все активнее предлагал гибкий формат труда людям пенсионного возраста. Помимо упаковщиков, высокий спрос отмечался на водителей такси: количество соответствующих предложений для этой категории соискателей увеличилось в 2,3 раза.

Среднее предлагаемое вознаграждение для водителя такси на условиях неполной занятости достигло 74,6 тысячи рублей в месяц. На позиции упаковщика пенсионеры могли рассчитывать в среднем на 31,9 тысячи рублей ежемесячно.

Эксперты связали этот тренд с ростом интереса самих пенсионеров к частичной занятости. По данным за третий квартал, общее количество откликов от исполнителей старше 65 лет по России увеличилось на 44% в годовом исчислении.