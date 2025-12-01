Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Корреспондента челябинской редакции URA.RU наградил губернатор Текслер за победу в конкурсе. Фото

Корреспондент челябинской редакции URA.RU победил в конкурсе губернатора
01 декабря 2025 в 14:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Награду корреспонденту вручил начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Алексей Ильиных

Награду корреспонденту вручил начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Алексей Ильиных

Фото: Людмила Ковалева

Корреспондент челябинской редакции URA.RU Павел Сидоров 1 декабря получил награду от губернатора региона Алексея Текслера за победу в журналистском конкурсе. Конкурс был посвящен освещению вопросов противодействия коррупции.

«Специальный журналистский конкурс на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию. Победитель в номинации „Электронные СМИ“ награждается Павел Сидоров», — отмечено в дипломе.

Грамоту вручал начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в области Алексей Ильиных. По его словам, аналогичный конкурс планируют провести и в следующем году, увеличив призовой фонд и количество призовых мест.

Продолжение после рекламы

Победными стали публикации Сидорова, в которых он осветил подробности уголовного дела экс-управляющего отделением ПФР Виктора Чернобровина. Также жюри отметило его материалы о судьбе осужденных бывших градоначальников региона и сбойку о деятельности и жизни фигурантов «ларечной ОПГ».

На конкурс Павел Сидоров отправил несколько материалов

Фото: Людмила Ковалева

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал