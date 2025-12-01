Корреспондента челябинской редакции URA.RU наградил губернатор Текслер за победу в конкурсе. Фото
Награду корреспонденту вручил начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Алексей Ильиных
Фото: Людмила Ковалева
Корреспондент челябинской редакции URA.RU Павел Сидоров 1 декабря получил награду от губернатора региона Алексея Текслера за победу в журналистском конкурсе. Конкурс был посвящен освещению вопросов противодействия коррупции.
«Специальный журналистский конкурс на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию. Победитель в номинации „Электронные СМИ“ награждается Павел Сидоров», — отмечено в дипломе.
Грамоту вручал начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в области Алексей Ильиных. По его словам, аналогичный конкурс планируют провести и в следующем году, увеличив призовой фонд и количество призовых мест.
Победными стали публикации Сидорова, в которых он осветил подробности уголовного дела экс-управляющего отделением ПФР Виктора Чернобровина. Также жюри отметило его материалы о судьбе осужденных бывших градоначальников региона и сбойку о деятельности и жизни фигурантов «ларечной ОПГ».
На конкурс Павел Сидоров отправил несколько материалов
Фото: Людмила Ковалева
