Челябинцы наживаются на осужденном экс-замглавы города Слободском

В Челябинске некоторые жители дома по улице Сулимова 51А наживаются на бывшем вице-мэре города Владимире Слободском, давшего «добро» на строительство этого дома. Такое мнение выразил адвокат бывшего чиновника Андрей Микрюков. Дело в том, что жильцы заявили гражданские иски, в которых просят взыскать с бывшего замглавы областного центра несколько миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. О каком ущербе идет речь — стороне защиты непонятно.

«Дом построили, людей заселили. О каком моральном ущербе в нашем случае может идти речь», — заявил URA.RU адвокат.

По его словам, некоторые из гражданских истцов вовсе узнали о ситуации в 2020 году, когда дом уже был построен. Но сейчас они заявляют иски. Самое удивительное, признается адвокат, что суды допускают их в качестве истцов по делу.

«Жителей обманула директор ООО „Челябинскавтотранс“ Людмила Ребреш. И она уже за это ответила: ее отправили в колонию и взыскали моральный вред. Сейчас по этим же основаниям пытаются принудить к выплате Слободского», — отметил адвокат.

Слободской был задержан в середине апреля 2023 года и обвинен в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство дома по улице Сулимова.

Версию удалось доказать в суде: Слободского признали виновным и назначили пять лет условно. Оспорить этот приговор в апелляционной инстанции не получилось. Защита экс-чиновника обратилась в кассацию. Позицию сторон можно прочитать в материале URA.RU.