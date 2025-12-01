Почки расцвели на деревьях в Челябинске (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске в начале декабря на некоторых деревьях раскрылись почки. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Вот такая зима. Как весна», — рассказали URA.RU читатели и поделились фотографией дерева, раскрывшего почти. Снимок был сделан в микрорайоне Парковый.

В первый день зимы в Миассе на Тургояке распустилась верба. Причиной также стал аномально-теплый конец ноября и плюсовые температуры.

В Челябинской области в ноябре температура воздуха была аномально-теплой и в некоторые дни превышала норму на 15 градусов, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра. В

Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 5-15 градусов 1, 6-9, 11, 15-16, 23-26 и 29-30 ноября. Холодно было 3-5 ноября, когда среднесуточные температуры воздуха равнялись -4,-11 градусов, что на 2-8 градуса ниже нормы.