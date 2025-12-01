День фортуны, банкира и святого Авдия: какие праздники отмечают 2 декабря 2025

2 декабря отмечают День трюков любители экстрима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

2 декабря в мире отмечают несколько важных праздников. В России чествуют банковских работников. Этот праздник появился только в 2004 году. В других странах в этот день отмечают День Фортуны и День трюков. Православная церковь чтит память святого Авдия. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.

День Фортуны

2 декабря отмечается международный неофициальный праздник — День фортуны. Праздник посвящен теме удачи и везения и отмечается в разных странах в три даты: 2 декабря, 29 марта и 20 июля.

Название произошло от имени древнеримской богини Фортуны, которая олицетворяла удачу и судьбу. Одним из символов богини было колесо, известное как колесо Фортуны: оно воплощало непостоянство удачи, отражая идею о том, что то, что находится наверху, может оказаться внизу. Кроме того, Фортуну часто изображали с рогом изобилия — знаком богатства и достатка, из которого, по легенде, все необходимое само падало в руки по первому желанию.

Праздник носит шуточный характер. В США, например, этот день трансформировался в национальный день печенья с предсказаниями. Однако, независимо от формы празднования, смысл остается неизменным: в этот день люди надеются на удачу и верят в возможность улучшения своей жизни.

Международный день борьбы за отмену рабства

2 декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы за отмену рабства. Сегодня отмечается международный официальный день памяти, связанный с принятием в 1949 году Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами. В этот день в разных странах мира проводятся выставки, конференции и иные мероприятия, нацеленные на противодействие рабству.

Всеобщая декларация прав человека запрещает рабский труд. Тем не менее это явление продолжает существовать. На протяжении столетий формы рабства трансформировались: часть из них сохранилась в первоначальном виде, другие обрели новые очертания. Среди актуальных его проявлений — торговля людьми, сексуальная эксплуатация, эксплуатация детского труда, насильственные браки, продажа невест и передача вдов по наследству.

По данным Международной организации труда, примерно 50 миллионов человек в мире в настоящее время подвергаются той или иной форме рабства. Из них приблизительно 28 миллионов человек стали жертвами принудительного труда, а около 15 миллионов — жертвы принудительных браков.

Всемирный день компьютерной грамотности

Праздник появился в Индии

Этот праздник начали отмечать в 2001 году в Индии. Он был учрежден в честь 20-летнего юбилея индийского Национального института информационных технологий (NIIT), созданного в 1981 году.

В 1987 году NIIT открыл в Индии девять образовательных центров. NIIT предлагает разные возможности получения необходимых знаний для частных лиц, предпринимателей и учреждений. Особое внимание эксперты в области IT-технологий уделяют обучению детей и женщин. Суть праздника — донести до жителей всех стран важность доступа к современным технологиям.

В этот день во всем мире организуют бесплатные образовательные мероприятия — курсы, вебинары и мастер-классы, нацеленные на освоение цифровых технологий.

Всемирный день трюков

Этот праздник отмечают спортсмены, каскадеры и любители экстрима

Всемирный день трюков отмечается ежегодно в первый вторник декабря. В этом году это 2 декабря. Инициатором праздника стал американский клуб Harlem Globetrotters из Феникса, который занимался популяризацией баскетбола. Впервые праздник прошел в 2016 году.

Трюки, вошедшие в историю:

Мировой рекорд Майкла «Wild Thing» Уилсона, 2000 год — забросил мяч в кольцо, установленное на высоте 3 м 65 см.

— забросил мяч в кольцо, установленное на высоте 3 м 65 см. Бампс Виллард — британский каскадер выполнил прыжок на автомобиле с переворотом на 360 градусов в фильме «Человек с золотым пистолетом».

— британский каскадер выполнил прыжок на автомобиле с переворотом на 360 градусов в фильме «Человек с золотым пистолетом». Дэнни Уэй, 2005 год — прыжок с Великой Китайской стены на скейте с трамплина.

— прыжок с Великой Китайской стены на скейте с трамплина. Алекс Хоннольд, 2017 год — фри-соло Эль-Капитан, подъем по вертикальной стене высотой 900 метров без страховки.

— фри-соло Эль-Капитан, подъем по вертикальной стене высотой 900 метров без страховки. Лэтиша Буфони, 2022 год — трюк в самолете: скейтбордист выполнил его в открытом грузовом отсеке самолета на высоте 3 000 метров.

Международный день модельной железной дороги

Производство игрушек началось в 1981 году

Этот праздник появился в 2015 году по инициативе Европейской Ассоциации Железнодорожного Моделирования (MOROP). Идея праздника принадлежит Хагену фон Ортлоффу — немецкому телеведущему и популяризатору железных дорог и железнодорожного моделирования в Европе.

История игрушечных железных дорог берет свое начало во второй половине XIX века. Массовое производство таких игрушек началось в 1891 году — его запустила немецкая компания Mаrklin, впоследствии определившая ключевые стандарты масштабов для железнодорожных моделей. Спустя шесть лет, в 1897 году, американская компания Carlisle & Finch представила первую электрическую железную дорогу.

Это хобби приобрело широкую популярность. Например, немецкие производители поставляли макеты железных дорог, отличавшиеся высокой степенью реализма и значительными размерами, в том числе и в Императорский Дом Романовых. Последний российский император Николай II был большим поклонником подобных игрушек.

Праздник в России 2 декабря

День банковского работника

День банковского работника отмечают с 2004 года

Праздник учрежден в 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Именно в этот день в 1990 году были приняты федеральные законы «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности».

Первые финансовые учреждения появились в XVIII веке по указу императрицы Елизаветы Петровны. В 1754 году она основала два заемных банка — Купеческий и Дворянский, предназначенных для кредитования разных сословий. В 1786 году функции этих организаций взял на себя Единый государственный заемный банк.

После Октябрьской революции 1917 года банковская система России была национализирована. После распада СССР началась приватизация и либерализация экономики. Сегодня работу свыше 300 кредитных организаций в РФ контролирует Банк России.

Православный праздник 2 декабря

День иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»

У иконы просят избавление от скорби

2 декабря православные чтут чудотворную икону Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Происхождение иконы неизвестно. По легенде, в 1653 году Константинопольский патриарх Афанасий III привез ее в Россию. После смерти патриарха святыню перевезли на Святую Гору Афон, где она на протяжении почти двух веков находилась в монастыре Ватопед.

В 1849 году ее передали основанному на Афоне русскому Андреевскому скиту. Иеросхимонах Виссарион, который был основателем скита, благословил братию иконой Богородицы и сказал: «Да будет сия икона вам отрадой и утешением в скорбях и печалях». Впоследствии эти слова нашли отражение в названии образа.

В 1863 году икона оказалась в Вятской губернии, после чего перевезена в Санкт-Петербург. Перед иконой молятся об избавлении от скорби, уныния, отчаяния, тревоги и тоски.

День святого Авдия

В этот день православные также вспоминают святого пророка Авдия. Он жил в X–IX веках до нашей эры и служил при дворе израильского царя Ахава. Авдий втайне оказывал поддержку преследуемым единоверцам, предоставляя им укрытие в пещерах.

Однажды он повстречал святого пророка Илию, который тоже подвергался гонениям, и, отказавшись от службы при дворе, присоединился к нему. Со временем Авдий и сам стал пророком. К нему за наставлениями и поддержкой обращались люди из различных земель. Но наибольшую известность он приобрел как создатель "Книги пророчеств" — одного из текстов, входящих в число двенадцати книг «малых пророков» Ветхого Завета. В этом произведении содержится пророчество о будущем торжестве церкви Нового Завета.

Умер Авдий в глубокой старости. На Руси его почитали как покровителя домашнего очага и семейного благополучия. В народе его прозвали Радетелем — тем, кто радеет и заботится о людях.

Народный праздник 2 декабря — Авдей Радетель

С этого дня начинались холода

В России 2 декабря отмечается народный праздник Авдей Радетель, который приходится на день памяти ветхозаветного пророка Авдия. Также этот день называли Авдеев. На Руси в это время зима активно вступала в свои права.

По поверьям, с наступлением холодов возле домов собиралась нечистая сила. Чтобы защитить себя и свою семью, наши предки проводили специальный обряд «запирание жилища». Хозяин дома обходил все помещения и простукивал обухом топора косяки дверей и оконные рамы. Считалось, что острый железный предмет способен отпугнуть злых духов. Если топора под рукой не было, использовали серп, косу или нож.

Без особой причины дома старались не покидать. Считалось, что сквозь сквозняки в дом могут проникнуть болезни. Чтобы уберечься от простудных и других заболеваний, крестьяне собирались возле теплой печи.

Кроме того, в это время готовили традиционный горячий напиток — сбитень. Его варили на основе отвара из лечебных трав, добавляя мед и пряности. Наши предки верили, что сбитень не только помогает согреться в холода, но и способен изгнать из организма болезни, навлеченные извне.

