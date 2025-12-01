Челябинская Рублевка обрела главу
Бывший замминистра Евгений Ваганов вписался в элиту Сосновского района
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Евгений Ваганов продолжит руководить Сосновским муниципальным округом, прозванным челябинской «Рублевкой», еще пять лет. Такое решение принял на сегодняшних выборах депутаты местного собрания.
«Ваганов получил 21 голосов из 21, на заседании присутствовали все депутаты. Он будет руководить муниципалитетом еще пять лет», — сообщили URA.RU в собрании.
Впервые Ваганов возглавил Сосновский район (ныне муниципальный округ) в декабре 2016 года. На эту должность он перешел с поста замминистра сельского хозяйства региона.
Пригородный Сосновский район, чьи земли граничат с Челябинском, наиболее выгоден с точки зрения застройки и освоения и считается «золотой территорией». Одновременно он всегда был генератором множества конфликтов, и одной из задач Ваганова, с которой он продолжается успешно справляться — было стабилизировать ситуацию в муниципалитете.
Материал из сюжета:Конкурсы на глав в Челябинской области
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!