Челябинские застройщики стали продавать больше квартир
Количество новых квартир в городе за год выросло на 21%
В Челябинске в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года предложение квартир в новостройках выросло на 21%. Новое жилье в среднем продается по 128 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске количество выставленных на продажу новых квартир выросло на 21%. В городе стали продавать больше однокомнатных (+32%), двухкомнатных (+19%) и трехкомнатных (+29%) квартир. При этом интересоваться новым жильем челябинцы стали на 59% чаще», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России за год предложение увеличилось на 19%. Количество однокомнатных квартир выросло на 27%, а студий — на 22%. Сильнее всего выбор нового жилья увеличился в Рязани (99%), Уфе (90%), Липецке (75%), Ярославле (73%), и Воронеже (72%).
При этом продажи новых квартир по России за год выросли на 45%, а за месяц — на 22%. По итогам октября было зарегистрировано 58,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Число проданных квартир за месяц сильнее всего выросло в Московской области (+40%, 5,5 тысячи), Краснодарском крае (+30%, 3 тысячи) и Санкт-Петербурге (+22%, 3,6 тысячи).
