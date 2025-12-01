Челябинские застройщики стали продавать больше квартир

Количество новых квартир в городе за год выросло на 21% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года предложение квартир в новостройках выросло на 21%. Новое жилье в среднем продается по 128 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске количество выставленных на продажу новых квартир выросло на 21%. В городе стали продавать больше однокомнатных (+32%), двухкомнатных (+19%) и трехкомнатных (+29%) квартир. При этом интересоваться новым жильем челябинцы стали на 59% чаще», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России за год предложение увеличилось на 19%. Количество однокомнатных квартир выросло на 27%, а студий — на 22%. Сильнее всего выбор нового жилья увеличился в Рязани (99%), Уфе (90%), Липецке (75%), Ярославле (73%), и Воронеже (72%).

