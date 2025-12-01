Полицейские бросились к водоему, но не смогли добраться до мужчины из-за отсутствия прочного льда. Его проинструктировали, как добраться до края, а когда до берега оставалось несколько метров, лед под мужчиной проломился, и он оказался в воде. Полицейские вытащили пострадавшего из водоема и после оказания первой помощи оперативно доставили в больницу. Сейчас пострадавшему ничего не угрожает, рассказали медики.