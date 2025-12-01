Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Челябинские полицейские спасли мужчину, ходившего босиком по льду реки. Видео

01 декабря 2025 в 14:29
Мужчина гулял по неокрепшему льду реки (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Чесменском районе Челябинской области полицейские спасли бредущего босиком и провалившегося под лед мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России . 

«В селе Чесма инспекторы ДПС спасли 56-летнего мужчину, оказавшегося на тонком льду реки Туеткан. Мужчину, бредущего босиком по опасному ледяному покрову, заметили во время утреннего патрулирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Полицейские бросились к водоему, но не смогли добраться до мужчины из-за отсутствия прочного льда. Его проинструктировали, как добраться до края, а когда до берега оставалось несколько метров, лед под мужчиной проломился, и он оказался в воде. Полицейские вытащили пострадавшего из водоема и после оказания первой помощи оперативно доставили в больницу. Сейчас пострадавшему ничего не угрожает, рассказали медики. 

На озере Малое Миассово ранее нашли тело мужчины, который вышел на неокрепший лед и провалился. Тело частично вмерзло в поверхность озера, что затруднило работу специалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. 

