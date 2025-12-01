Логотип РИА URA.RU
Залог в 500 тысяч не помог экс-главе МУП «ПОВВ» Челябинска выйти из СИЗО

01 декабря 2025 в 17:59
Сергей Хабиров встретит Новый год в СИЗО

Сергей Хабиров встретит Новый год в СИЗО

Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Экс-глава МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров не встретит Новый год в кругу семьи: его адвокат не смог оспорить назначенный ему срок в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона

«Челябинский облсуд с учетом позиции прокурора оставил решение суда первой инстанции без изменения. Апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокат Хабирова просил суд смягчить своему подзащитному меру пресечения. Он настаивал на домашнем аресте и предлагал 500 тысяч в качестве залога. Но суд отклонил все доводы его жалобы. Хабиров останется в СИЗО до 5 января. Не исключено, что мера пресечения будет продлена.

Хабиров попал под следствие в начале ноября: к нему домой пришли сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР.

Экс-менеджера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительно, занимая пост главы МУП «ПОВВ» он стал частью преступной схемы. Другими участниками стали Александр Шишков, занимавший при Хабирове пост главного инженера и директор ООО «Проекты и Решения» Михаил Волков.

Как считают следователи, мужчины заключили несколько контрактов на выполнение работ по устранению аварий на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 млн рублей.

