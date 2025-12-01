Участники ОПГ, «кошмарившей» Магнитогорск, получили сроки в колонии

Группировка занималась вымогательством и грабежом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске осудили участников ОПГ, специализирующейся на грабежах и вымогательствах. Всего на скамье подсудимых находилось шесть человек, указали в пресс-службе ГУ МВД по региону. Суду хватило доказательств, чтобы вынести реальные сроки, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Как отметили в пресс-службах УФСБ и прокуратуры области, лидер группировки получил 12 лет колонии.

«С учетом позиции гособвинителя суд приговорил организатора преступной группы к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Как отметили в пресс-службе УФСБ по региону, второму фигуранту назначили 10 с половиной лет и штраф 150 тысяч рублей, третьему — семь с половиной лет и штраф 100 тысяч рублей, четвертому — пять с половиной лет, оставшимся двум — по восемь лет и штраф 100 тысяч рублей каждому.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что группировка действовала в Магнитогорске с 1 апреля 2022 года по 27 июля 2023 года. Своих жертв они выбирали из числа лиц, употребляющих наркотические средства и склонных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, полагая, что такие лица не обратятся в правоохранительные органы. Всего от преступных действий организованной группы пострадало 15 человек, в том числе несовершеннолетние, которым причинен физический и моральный вред, а также материальный ущерб в размере более 575 тыс. рублей.

«Под надуманными предлогами, создавая искусственно ситуации и применяя насилие, злоумышленники вымогали денежные средства и имущество. Кроме того, фигуранты совершили ряд грабежей сотовых телефонов, а также похитили автомобиль с документами, причинив потерпевшему телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.