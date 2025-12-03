Логотип РИА URA.RU
Общество

Спикер свердловского заксобрания Бабушкина наградила камышловских волонтеров

Спикер свердловского заксобрания вручила награды волонтерам, помогающим фронту
03 декабря 2025 в 18:47
Волонтеры изготавливают изделия для участников СВО

Волонтеры изготавливают изделия для участников СВО

Фото: пресс-служба свердловского заксобрания

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в преддверии Дня добровольца встретилась с активистами волонтерского центра «Светёлка» в Камышлове. Спикер регионального парламента вручила им почетные знаки за изготовление и поставку на фронт необходимых вещей для участников СВО, от маскировочных сетей до эвакуационных тележек. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

«Сегодня в волонтёрском клубе „Светёлка“ мы посмотрели изделия, которые делают местные мастерицы для участников спецоперации. Это маскировочные сети и костюмы, браслеты выживания, антидроновые покрывала, тёплые носки и другие необходимые на фронте вещи. Я очень благодарна этим женщинам за их бескорыстную помощь тем, кому эта помощь сегодня нужнее всего», — отметила Бабушкина.

Координатор клуба Ирина Яковлева рассказала, что «Светёлка», созданная в 2024 году, уже отправила на фронт 10 самодельных эвакуационных тележек. Волонтеры также изготавливают игрушки для продажи на ярмарках, а вырученные средства направляют на закупку материалов для помощи бойцам. Почетный знак «За заслуги в волонтерской деятельности», который получили активистки, был учрежден депутатами в 2021 году, и за это время им были награждены 451 человек в регионе.

