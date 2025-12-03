Денис Паслер взращивает новые кадры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Среди выпускников свердловской «Школы мэров» — регионального аналога федеральной программы, оказались главы трех районов Екатеринбурга: Николай Смирнягин (Академический), Виталий Першин (Железнодорожный) и Игорь Костенко (Октябрьский). Попал в кадровый резерв и начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

«Для эффективной работы всей региональной команды необходим кадровый резерв. Чтобы решить эту задачу, мы запустили программу профессиональной переподготовки — региональный аналог федеральной „Школы мэров“... В первый поток обучения, которое проходило на базе Уральского филиала РАНХиГС, вошли 30 заместителей глав муниципалитетов, директоров школ, начальников департаментов и отделов из разных муниципалитетов области», — писал губернатор Денис Паслер в своем telegram-канале.

На днях выпускники получили дипломы. Помимо екатеринбургских чиновников программу прошли глава Ачита Дмитрий Софронов, заместители муниципальных глав Денис Туманов (Богданович), Илья Иглин (Качканар), Татьяна Завьялова и Ирина Дерябина (Ирбит), Павел Екимовских (Дегтярск) и другие.

