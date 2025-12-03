Спортсмены парализуют центр Екатеринбурга: как пройдет марафон «Европа — Азия»

Легкоатлеты пробегут по центру уральской столицы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Десятый полумарафон «Европа-Азия» состоится 14 декабря в Екатеринбурге. Зимний старт традиционно пройдет по центральным улицам города и соберет более 1 900 любителей бега. Маршруты пролягут по историческому центру уральской столицы. В рамках мероприятия будут организованы забеги как для взрослых, так и для детей. Подробнее — в материале URA.RU.

Дистанции и участие

Взрослым участникам предложат на выбор две дистанции: 7 км и классический полумарафон — 21,1 км. Оба этих маршрута пройдут по центральным улицам города с выходом на знаковые объекты Екатеринбурга.

Для юных бегунов предусмотрен отдельный детский забег на дистанцию 800 метров. Это позволит принять участие в спортивном празднике целым семьям, а также поддержать интерес детей к бегу и активному образу жизни.

Чтобы выйти на старт, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте организатора. Сделать это нужно до 7 декабря включительно.

Где и когда выдают стартовые пакеты

Выдача стартовых пакетов для участников пройдет 13 декабря. Забрать их можно будет с 10:00 до 21:00 в магазине «Кант» по адресу: ул. Вайнера, 48. Организаторы рекомендуют не откладывать получение стартового комплекта на последние часы, чтобы избежать очередей и успеть спокойно подготовиться к забегу.

Что входит в стартовый пакет

Каждый зарегистрированный участник получит фирменный стартовый набор. В него входит: фирменная шапка, чип для индивидуального хронометража, номер участника, раздаточные материалы от организаторов и партнеров. Чип позволит зафиксировать личное время каждого бегуна на дистанции, что особенно важно для тех, кто планирует установить личный рекорд или выполнить целевой результат.

14 декабря пройдет важный марафон для легкоатлетов и любителей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Расписание дня старта 14 декабря

Основные мероприятия полумарафона «Европа-Азия» 14 декабря развернутся на площадке перед ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Стартовый городок откроется в 8:30. С этого момента участники смогут сдать вещи в камеру хранения, подготовиться к забегу и пройти разминку.

В 9:30 состоится старт детского забега на 800 метров. Это откроет основную спортивную программу дня. В 9:50 организаторы проведут общую разминку для участников дистанций 7 км и 21,1 км. Совместная разминка помогает лучше подготовить мышцы к нагрузке и снизить риск травм.

В 10:00 будет дан общий старт для бегунов на 7 км и на полумарафонскую дистанцию. Оба забега пройдут по историческому центру Екатеринбурга. Награждение призеров на дистанции 7 км запланировано на 11:00. Победителей и призеров полумарафона (21,1 км) чествуют в 12:30. Закрытие мероприятия и работа стартового городка завершатся к 14:00.

Дорожные перекрытия: какие улицы закроют и когда

В связи с проведением полумарафона в центре Екатеринбурга временно изменится схема движения транспорта. Перекрытия затронут несколько ключевых улиц.

Сотрудники полиции будут патрулировать улицы (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

С 21:00 13 декабря до 14:00 14 декабря будет полностью закрыто движение по улице Дзержинского — на участке от улицы Царской до улицы Горького. Это связано как с подготовкой площадки перед ККТ «Космос», так и с проведением забегов.

14 декабря с 08:00 до 13:00 введут дополнительное ограничение движения: по улице Бориса Ельцина — на участке от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта, по улице Царской — от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской.

На всех перечисленных участках не только перекроют движение, но и полностью запретят стоянку автомобилей. Автомобилистам рекомендуют заранее убрать транспортные средства из зоны ограничения. Это касается как длительной парковки, так и остановки на время. Нарушителям грозит эвакуация автомобиля.

Изменения в работе общественного транспорта

Проведение полумарафона повлияет и на движение общественного транспорта. Несколько автобусных маршрутов будут временно перенаправлены в объезд центральных улиц. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность участников забега и зрителей, а также сохранить возможность проезда по центру города для пассажиров общественного транспорта.

В день марафона синоптики обещают мокрый снег (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автобусные маршруты №043 и 45 на время проведения полумарафона будут направлены в объезд по улицам Челюскинцев и Московской. При этом временно отменят ряд остановочных пунктов в обоих направлениях: «Бориса Ельцина», «Драмтеатр», «Площадь 1905 года», «Маршала Жукова», «Площадь Коммунаров» — при движении в сторону улицы 8 Марта.

Автобусный маршрут №67 также изменит схему движения на период проведения полумарафона. Его направят в объезд по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова. При этом будут отменены следующие остановки в оба направления: «Драмтеатр»; «Бориса Ельцина»; «Управление дороги». Вместо них временно введут дополнительные остановочные пункты: «Колледж имени Ползунова», «Площадь Труда», «Архитектурная академия», «ТЮЗ», «Дом музыки», «Азина».

Зимний полумарафон «Европа-Азия» является частью одноименной серии массовых забегов, которая проводится в Екатеринбурге на разных дистанциях и в разное время года.