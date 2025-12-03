Спешка и суета: как свердловчанам не остаться без связи в Новый год

Уральцам рекомендовано уделить особое внимание своему здоровью в период новогодних праздников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предновогодние дни неизменно проходят в атмосфере спешки и суеты. Однако даже в разгар праздничной подготовки важно помнить о нескольких простых правилах, которые помогут избежать неприятных ситуаций в декабре и встретить Новый год спокойно и без лишних волнений. О том, как жителям Свердловской области лучше подготовиться к праздникам — в материале URA.RU.

Избегайте проблем с мобильностью

Переход к новому оператору требует подготовки и терпения. Подав заявление на перенос номера в последний момент, можно столкнуться с задержками вплоть до января. «Мужчины традиционно активнее женщин интересуются такими услугами. Переход становится проще и удобнее благодаря новым возможностям», — делится наблюдениями директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале и Центре Светлана Гречухина. Лучше всего позаботиться обо всех формальностях заранее — проверьте состояние своего счета и правильность паспортных данных у вашего текущего оператора и подайте заявку заблаговременно

Забота о здоровье превыше всего

Заботьтесь о своем самочувствии в этот напряженный период. Врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева напоминает, что резкое изменение питания накануне праздника опасно для здоровья. Строгие диеты способны вызвать проблемы с пищеварением и ухудшить настроение. А начинать профилактику иммунитета и вакцинацию желательно задолго до новогодних торжеств.

Эмоциональный контроль

Философ Анна Кирьянова предупреждает, что праздничная атмосфера способна ввести в заблуждение и подтолкнуть к ненужным тратам. Она призывает сосредоточиться на значимых моментах — встречах с семьей и друзьями, примирениях и доброте. Помогите нуждающимся, близким людям и внесите вклад в улучшение мира вокруг вас.

Финансы

Заместитель управляющего Уральского отделения Сбербанка Наталья Романова настоятельно рекомендует разумно распоряжаться своими финансовыми бонусами и премиями. Не торопитесь потратить всё сразу — лучше составьте финансовый план, предусмотрите необходимые выплаты и отложите часть денег на сбережения. Кредитными картами пользуйтесь осмотрительно, имея четкий график платежей.