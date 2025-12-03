Финансовый рынок России на пороге инвестиционного ускорения: IPO и рост частных инвестиций

Минфин запустит специальный механизм поддержки первичных размещений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский финансовый рынок подошел к фазе инвестиционного ускорения: в ближайший год на биржу планируют выйти около десятка крупных компаний, а Минфин готовит программу поддержки первичных размещений акций. Об этом сообщили участники форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!», который прошел в Москве. Подробнее — в материале URA.RU.

Экономисты форума отметили, что замедление темпов роста ВВП до уровня около 1% говорит не о перегреве или кризисе, а о смене модели развития. По данным участников дискуссии, меняется и поведение частных лиц. Если несколько лет назад доля инвестиций в структуре сбережений населения оценивалась примерно в 4%, то сейчас она выросла до 8%. Деньги постепенно уходят с классических банковских вкладов в биржевые инструменты, прежде всего в фонды и коллективные инвестиции. При этом значительная часть средств по-прежнему остается на депозитах, что создает резерв для дальнейшего притока капитала на рынок.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский указал, что одним из центров притяжения инвестиций становятся цифровые магистрали. По его словам, компания совместно с партнерами формирует «новый класс инфраструктуры» — международные линии передачи данных и цифровой коридор «Север — Юг».

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Сергейчук сообщил, что на 2026 год рассматривается выход на IPO порядка десяти крупных эмитентов, а Минфин запустит специальный механизм поддержки первичных размещений. Замминистр финансов Иван Чебесков отдельно выделил IPO госкомпании «ДОМ.РФ». Он отметил, что успешное размещение продемонстрировало способность государственных эмитентов работать на публичном рынке и повышать доверие инвесторов.