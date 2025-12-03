Борис Корчевников устроил показ фильма о старце Фёдоре Томском Фото: Размик Закарян © URA.RU

В год 200-летия со дня кончины императора Александра I на экраны вышла картина о старце Фёдоре Томском — человеке, в котором многие видят тайно отрёкшегося монарха. Это научное расследование или фильм о духовном преображении? На этот вопрос в стенах екатеринбургского Храма-на-Крови, где прошёл показ, ответил его создатель — генеральный директор телеканала «Спас», сценарист и продюсер Борис Корчевников. В интервью журналисту URA.RU он раскрыл главную интригу проекта.

— Борис Вячеславович, что для вас стало главной отправной точкой для создания этого фильма? Ведь кто-то считает эту историю вымыслом, а кто-то верит в её реальность.

— Тут всегда несколько компонентов. Как это Господь ведёт к реализации какой-то задачи. И в какой-то момент ты понимаешь, что всё было явным инструментом в его руках. Например, мы с вами говорим сегодня, в день точной годовщины ухода Александра I. Мы никакой даты не подгадывали, мы просто работали. А вышло так, что фильм показывается в городе, через который Фёдор Томский явно проходил, идя в своё отшельничество, ровно в день этой годовщины.

— Что вас побудило «ввязаться» в этот проект?

— Главный мотив — почему мы за это расследование взялись — нами двигало твердое убеждение, что это вообще не про историю. Это про наше настоящее, а значит, и про наше будущее. Это про то, кто мы, в чём является главная русская идея и русские смыслы. И в этих людях, в Александре I и Фёдоре Томском — эти смыслы и эта идея воплотилась в полной мере.

— С какими сложностями вы столкнулись при подготовке материала? Или всё далось легко?

— Сложностей было великое множество, но и чудес великое множество. Например, посмертная маска Александра I. Она хранится в Государственном историческом музее (Москва). Чудом мы получили доступ к этой маске и смогли дать поработать с ней следователям Следственного комитета.

— О каком поразительном открытии, меняющем взгляд на историю, вы узнали при подготовке материала?

— Я раскрою только одно из множества открытий этого фильма. Очень серьёзные следователи после экспертизы сделали вывод, что эта маска сделана с живого человека.

— То есть можно сказать, что мы находимся в моменте, когда перед нами приоткрывается тайна нашей истории?

— Перед нами явно находится история, которую очень долго пытались скрыть. Как говорит томский митрополит Ростислав и Владыка Силуан, набор фактов таков, что сегодня легче доказать, что Фёдор Томский и Александр Первый — это всё-таки один человек, чем доказать обратное. Факты складываются в такую картину, что очевидность первого больше.

— Что, по-вашему, должен унести с собой зритель после просмотра?

— Мне кажется, самое главное, что я услышал от зрителей — хочется молиться. Помимо того, что перед тобой встаёт огромное расследование, массив фактов, говорящих о невероятном открытии, но это всё путь, а цель фильма — иная. Этот фильм о покаянии и о том, что иногда можно оставить всё. Помните притчу о драгоценной жемчужине Царства Небесного? Найдя её, человек оставляет всё.

— Это больше про историю России или про духовное обогащение?

— Александр I, факты говорят, вероятнее всего, оставил не просто царство. Он был правителем всего мира. После победы над Наполеоном ни одна пушка в мире не выстреливала без его ведома. Человек невероятной власти, ума и огромной силы веры оставляет это и идёт за жемчужиной. Царство земное меняет на Царство Небесное. Если это так, а факты говорят, что ровно так и произошло, то у нас в святцах появляется ещё один святой государь. А самое главное — у нас появляется невероятный духовный маяк, который указывает путь покаяния. Если он так смог, то и мы так сможем. Вот то, что этот фильм настраивает на волну покаяния — это, наверное, самое главное.

— Ваш фильм — это и просвещение. Как вы думаете, детские, подростковые умы готовы к его просмотру?

— Не просто готовы. Детские, очень даже окрепшие в духовном смысле умы значительно более крепки, чем у многих взрослых. Они готовы узнавать о Боге. Детское сердце, совесть, ум значительно острее чувствуют правду и ложь, запрос на справедливость.

— И вообще, насколько важно сегодня религиозное просвещение в школах?

— Религиозное образование необходимо в школах, потому что именно в этом возрасте надо дать ребёнку понять, что такое хорошо и что такое плохо. Иначе мы получим человека, который будет знать таблицу умножения, но при этом будет блуждать во тьме. Конечно, ребёнок может и должен смотреть этот фильм. Он должен узнавать о главной науке — о жизни души и духа, о смысле жизни и о том, куда мы все идём.

