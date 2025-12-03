Логотип РИА URA.RU
Корчевников тайно прилетел в Екатеринбург — он раскрыл 200-летний секрет Романовых. Фото

Посмертную маску Александра I, спрятанную в Москве, сделали с живого императора
03 декабря 2025 в 09:15
Борис Корчевников устроил показ фильма о старце Фёдоре Томском

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В год 200-летия со дня кончины императора Александра I на экраны вышла картина о старце Фёдоре Томском — человеке, в котором многие видят тайно отрёкшегося монарха. Это научное расследование или фильм о духовном преображении? На этот вопрос в стенах екатеринбургского Храма-на-Крови, где прошёл показ, ответил его создатель — генеральный директор телеканала «Спас», сценарист и продюсер Борис Корчевников. В интервью журналисту URA.RU он раскрыл главную интригу проекта.

Борис Вячеславович, что для вас стало главной отправной точкой для создания этого фильма? Ведь кто-то считает эту историю вымыслом, а кто-то верит в её реальность. 

Борис Корчевников посетил Храм-на-Крови в уральской столице

Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Тут всегда несколько компонентов. Как это Господь ведёт к реализации какой-то задачи. И в какой-то момент ты понимаешь, что всё было явным инструментом в его руках. Например, мы с вами говорим сегодня, в день точной годовщины ухода Александра I. Мы никакой даты не подгадывали, мы просто работали. А вышло так, что фильм показывается в городе, через который Фёдор Томский явно проходил, идя в своё отшельничество, ровно в день этой годовщины.

 Что вас побудило «ввязаться» в этот проект?

— Главный мотив — почему мы за это расследование взялись — нами двигало твердое убеждение, что это вообще не про историю. Это про наше настоящее, а значит, и про наше будущее. Это про то, кто мы, в чём является главная русская идея и русские смыслы. И в этих людях, в Александре I и Фёдоре Томском — эти смыслы и эта идея воплотилась в полной мере.

— С какими сложностями вы столкнулись при подготовке материала? Или всё далось легко?

— Сложностей было великое множество, но и чудес великое множество. Например, посмертная маска Александра I. Она хранится в Государственном историческом музее (Москва). Чудом мы получили доступ к этой маске и смогли дать поработать с ней следователям Следственного комитета.

— О каком поразительном открытии, меняющем взгляд на историю, вы узнали при подготовке материала? 

 Я раскрою только одно из множества открытий этого фильма. Очень серьёзные следователи после экспертизы сделали вывод, что эта маска сделана с живого человека.

Телеведущий посетил памятник императору Александру I и возложил к нему цветы

Фото: Размик Закарян © URA.RU

— То есть можно сказать, что мы находимся в моменте, когда перед нами приоткрывается тайна нашей истории?

 Перед нами явно находится история, которую очень долго пытались скрыть. Как говорит томский митрополит Ростислав и Владыка Силуан, набор фактов таков, что сегодня легче доказать, что Фёдор Томский и Александр Первый — это всё-таки один человек, чем доказать обратное. Факты складываются в такую картину, что очевидность первого больше.

— Что, по-вашему, должен унести с собой зритель после просмотра? 

— Мне кажется, самое главное, что я услышал от зрителей — хочется молиться. Помимо того, что перед тобой встаёт огромное расследование, массив фактов, говорящих о невероятном открытии, но это всё путь, а цель фильма — иная. Этот фильм о покаянии и о том, что иногда можно оставить всё. Помните притчу о драгоценной жемчужине Царства Небесного? Найдя её, человек оставляет всё.

— Это больше про историю России или про духовное обогащение?

 Александр I, факты говорят, вероятнее всего, оставил не просто царство. Он был правителем всего мира. После победы над Наполеоном ни одна пушка в мире не выстреливала без его ведома. Человек невероятной власти, ума и огромной силы веры оставляет это и идёт за жемчужиной. Царство земное меняет на Царство Небесное. Если это так, а факты говорят, что ровно так и произошло, то у нас в святцах появляется ещё один святой государь. А самое главное — у нас появляется невероятный духовный маяк, который указывает путь покаяния. Если он так смог, то и мы так сможем. Вот то, что этот фильм настраивает на волну покаяния — это, наверное, самое главное. 

Борис Корчевников отметил, что возможность поработать с посмертной маской императора у него появилась, по его словам, почти чудесным образом

Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Ваш фильм — это и просвещение. Как вы думаете, детские, подростковые умы готовы к его просмотру? 

— Не просто готовы. Детские, очень даже окрепшие в духовном смысле умы значительно более крепки, чем у многих взрослых. Они готовы узнавать о Боге. Детское сердце, совесть, ум значительно острее чувствуют правду и ложь, запрос на справедливость.

— И вообще, насколько важно сегодня религиозное просвещение в школах?

 Религиозное образование необходимо в школах, потому что именно в этом возрасте надо дать ребёнку понять, что такое хорошо и что такое плохо. Иначе мы получим человека, который будет знать таблицу умножения, но при этом будет блуждать во тьме. Конечно, ребёнок может и должен смотреть этот фильм. Он должен узнавать о главной науке — о жизни души и духа, о смысле жизни и о том, куда мы все идём.

Редакция URA.RU выражает признательность Екатеринбургской епархии за содействие в организации интервью с Борисом Корчевниковым. 

Фото: Размик Закарян © URA.RU


﻿

