Игнорирование заслуг экс-мэра Златоуста заставило жителя писать Путину

Мемориал Славы в Златоусте построили при Дмитрии Сутубалове (архивное фото)

Замалчивание заслуг бывшего градоначальника Златоуста (Челябинская область) Дмитрия Сутубалова заставило жительницу Златоуста Зою Зимнухову написать письмо президенту РФ Владимиру Путину. Подписант заявила, что Сутубалов провел в городе строительную революцию.

«На свое письмо в мэрию и горсобрание получила отписку от сотрудников администрации. За свою деятельность Сутубалов не заслужил у местных властей ни звания почетного гражданина, ни даже мемориальной доски на дом, где жил», — посетовала Зимнухова в своем обращении.

В письме, написанном от имени группы пенсионеров, заявитель указала на ряд объектов, построенных при Сутубалове. Среди них: гостиница, автовокзал, типография, колхозный рынок и дом правосудия. Возводились школы, детские сады, поликлиники, магазины, столовые. Строились микрорайоны. Над железной дорогой протянули трубопровод. Построены объездные дороги, разгрузившие улицу Таганайскую, на которой из-за большого потока машин происходили аварии.

Зимнухова долгие годы работала в крупнейшей в советский период строительной организации города — тресте «Златоустметаллургстрой». Жительница занималась ведомственной библиотекой, и стройки велись на ее глазах. Чтобы подтвердить участие Сутубалова в них, от Зимнуховой в горсобрании затребовали доказательства. Она собрала необходимые бумаги, составила эскиз мемориальной доски.

«Не смогла выполнить последний пункт — финансирование. С моей скромной пенсией эти затраты не осуществить. За поддержкой пыталась обращаться в горсовет ветеранов, общественную палату, партию КПРФ. В ответ — тишина», — написала краевед Зимнухова, из-под пера которой вышло несколько книг об истории города.

Сутубалов награждался двумя орденами Знака Почета, двумя медалями «За трудовую доблесть», медалью «За добросовестный труд». Он возглавлял исполком Златоуста с 1977 по август 1984 года.