Комплимент Москве, несогласие с пунктами и оттеснение Рубио: что иноСМИ пишут о встрече Путина и Уиткоффа

Издание Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер проинформируют Зеленского об итогах переговоров в Москве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Западная пресса отреагировала на прошедшую в Кремле встречу президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По сообщениям иноСМИ, впервые к решению украинского урегулирования присоединился зять американского лидера Джаред Кушнер.

Издания рассказали о комплименте, который Уиткофф сделал столице России, о том, что спецпосланник США вместе с зятем Трампа оттеснили от процесса госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, а также, что российская сторона не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана главы Белого дома. Обзор реакции зарубежной прессы на встречу Путина и Уиткоффа — в материале URA.RU.

Reuters: комплимент Москве от Уиткоффа

Агентство Reuters пишет, что Путин, улыбаясь, встретил спецпредставителя президента США и сказал, что рад его видеть. Он спросил американского гостя о прогулке с зятем Трампа Джаредом Кушнером по Москве, которая прошла по Красной площади мимо мавзолея Владимира Ленина к башням Кремля.

Продолжение после рекламы

«Это великолепный город», — сказал Уиткофф Путину, а также помощнику президента РФ Юрию Ушакову и спецпредставителю российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректору РФПИ Кириллу Дмитриеву. Об этом говорится в материале агентства.

NBC News: РФ не пойдут на уступки по трем пунктам плана Трампа

Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана главы Белого дома по урегулированию текущего конфликта. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Сообщается, что несогласие по первому пункту возникло по территории Донбасса, вторым названо ограничение численности вооруженных сил Украины, а третьим — признание Соединенными Штатами и европейскими странами контролируемых российской армией районов в качестве территории России.

Politico: смягчение ритории

Предыдущие переговоры в Стамбуле, августовский саммит на Аляске между Трампом и Путиным, а также пять визитов Уиткоффа, которые он до этого совершал в Москву, не привели к смягчению позиции Кремля или его риторики, пишет Politico. Но, по мнению опрошенных изданием экспертов, пока нет признаков, что прошедшие переговоры в Москве приведут к изменениям в позиции российской стороны.

Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от переговоров по Украине

Британская газета Times сообщила, что визит Уиткоффа и Кушнера показал, что они буквально оттеснили от переговоров по украинскому конфликту госсекретаря США Марко Рубио. Последний, упоминается в материале, считался более лояльным по отношению к Киеву, а также именно Рубио мог быть ответственным за переработку изначального мирного плана Трампа.

NYT пишет о принципиальной позиции Кремля

В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва намерена вести переговоры по украинскому вопросу только с Вашингтоном. Эту позицию подтверждает New York Times (NYT), освещая переговоры в Москве. Издание пишет, что во время обсуждения возможного мирного урегулирования Кремль пытается отодвинуть Европу на второй план в переговорах.

Как сообщает NYT, Москва считает, что систематически поддерживающие Украину европейские государства выступают за продолжение конфликта. Такой вывод журналисты делают на основе слов, которые Путин сделал накануне встречи с Уиткофф. Как указывает New York Times, Россия, по словам президента РФ, вступает в контакт с представителями США, поскольку действия европейских стран «преследуют лишь одну цель: полностью заблокировать этот мирный процесс».

Sky News: Путин считает, что интересы США и РФ совпадают

Россия хочет вернуться к соглашению из 28 пунктов, которое ранее было скорректировано, передает телеканал Sky News. По мнению издания, нынешняя ситуация на фронте дает России для этого достаточные основания. В публикации говорится, что накануне визита американской делегации в Москву российская сторона объявила о взятии под контроль Красноармейска (украинское название Покровск) — одного из ключевых стратегических населенных пунктов на территории ДНР.

Продолжение после рекламы

Еще один фактор, по которому Путин, по оценкам корреспондентов телеканала, не видит необходимости идти на серьезные уступки в переговорном процессе, заключается в его убеждении, что интересы Москвы и Вашингтона во многом совпадают. Поскольку обе стороны заинтересованы в выстраивании более тесных двусторонних отношений, которые, по его мнению, могут быть реализованы лишь после завершения конфликта на Украине.

Телеканал сообщает, что на протяжении всего переговорного процесса Соединенные Штаты последовательно занимали позицию, выгодную для Москвы. Последняя встреча служит лишь очередным подтверждением этого.

«В Киеве американцы заставляют украинцев приезжать к ним — сначала в Женеву, затем во Флориду. Что касается Москвы, то здесь все наоборот. Уиткофф рад проделать долгий ночной путь, а затем ждать аудиенции у Путина. Все это создает впечатление, что, когда дело касается России, США предпочитают умиротворять, а не оказывать давление», — говорится в публикации Sky News.

Axios: Уиткофф и Кушнер расскажут об итогах встречи Зеленскому

Это уже шестая поездка Уиткоффа на переговоры с Путиным в Россию, однако первая очная встреча президента России с представителями команды Дональда Трампа после состоявшегося в августе саммита на Аляске. При этом впервые принял участие во встрече с Путиным зять президента США Джаред Кушнер, сообщает портал Axios.

СМИ, со ссылкой на два осведомленных источника, пишет, что Уиткофф и Кушнер планируют в среду провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в одной из европейских стран и представить ему отчет о результатах своих контактов с Путиным.