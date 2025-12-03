Астрономы предупредили о мощнейшей вспышке на Солнце

Мощная вспышка на Солнце направлена в сторону Земли, отмечают специалисты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мировые астрономы предупреждают об одной из самых мощных вспышек на Солнце, которая была направлена в сторону Земли. Она может привести к сильной геомагнитной буре в ближайшие сутки. Об этом написали аналитики в соцсетях.

«Солнце только что вызвало одну из самых мощных солнечных вспышек и ветров этого цикла в направлении Земли. Берегите себя и следите за полярными сияниями!» — написали зарубежные космические аналитики на канале All day Astronomy в соцсети X.