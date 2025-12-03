Логотип РИА URA.RU
Астрономы предупредили о мощнейшей вспышке на Солнце

На Солнце произошла мощнейшая вспышка
03 декабря 2025 в 09:22
Мощная вспышка на Солнце направлена в сторону Земли, отмечают специалисты

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мировые астрономы предупреждают об одной из самых мощных вспышек на Солнце, которая была направлена в сторону Земли. Она может привести к сильной геомагнитной буре в ближайшие сутки. Об этом написали аналитики в соцсетях.

«Солнце только что вызвало одну из самых мощных солнечных вспышек и ветров этого цикла в направлении Земли. Берегите себя и следите за полярными сияниями!» — написали зарубежные космические аналитики на канале All day Astronomy в соцсети X. 

Накануне специалисты РАН из Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) также предупреждали о гигантской группе солнечных пятен, которая продолжает расти. Эксперты подчеркивают, что такой масштаб встречается крайне редко. Пока что астрономы просто наблюдают, не предполагая каких-либо последствий.

