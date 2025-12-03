Депутат Певцов заявил, что России надо дойти до пляжей Одессы
Депутат Госдумы Певцов считает, что российские военные должны дойти до пляжей Одессы
Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что Россия должна быть готова к военному решению конфликта на Украине и освобождению территорий вплоть до побережья Одессы. Такое мнение он высказал в интервью журналистам.
«Мне кажется, все равно вопрос о наступлении мира на земле, на нашей исконной русской земле <...> будет решаться военным путем в любом случае. <...> Чтобы мы в конце концов ездили в Одессу отдыхать, на пляжах купались», — заявил Певцов в беседе с ТАСС.
Он также подчеркнул, что у России остается много противников со стороны, которые выступают против мирного урегулирования на Украине. В самой РФ неоднократно напоминали, что Москва остается открыта к переговорам. Накануне состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.
Стороны рассмотрели ряд возможных вариантов мирного урегулирования, включая территориальный вопрос, и условились поддерживать дальнейшие контакты. Однако стороны не афишируют конкретных решений, которые были определены в ходе разговора.
