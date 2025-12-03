Депутат Певцов заявил, что России надо дойти до пляжей Одессы

Депутат Госдумы Певцов считает, что российские военные должны дойти до пляжей Одессы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что Россия должна быть готова к военному решению конфликта на Украине и освобождению территорий вплоть до побережья Одессы. Такое мнение он высказал в интервью журналистам.

«Мне кажется, все равно вопрос о наступлении мира на земле, на нашей исконной русской земле <...> будет решаться военным путем в любом случае. <...> Чтобы мы в конце концов ездили в Одессу отдыхать, на пляжах купались», — заявил Певцов в беседе с ТАСС.

Он также подчеркнул, что у России остается много противников со стороны, которые выступают против мирного урегулирования на Украине. В самой РФ неоднократно напоминали, что Москва остается открыта к переговорам. Накануне состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Продолжение после рекламы