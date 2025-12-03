В ЕС приняли решение по поводу отказа от российского газа

Страны ЕС приняли решение о поэтапном отказе от российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о полном запрете импорта российского природного газа в европейские страны. Он будет проходить поэтапно. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой Совета ЕС.

«Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении», — заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард. Его страна в настоящий момент председательствует в Совете ЕС.

Для краткосрочных контрактов, подписанных до 17 июня 2025 года, ограничения начнут действовать с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа. Для долгосрочных соглашений по СПГ эмбарго будет введено с 1 января 2027 года, для долгосрочных контрактов на трубопроводный газ крайний срок установлен на 30 сентября 2027 года при условии достижения целевых уровней заполнения газохранилищ, но не позднее 1 ноября 2027 года.

Все государства-члены обязаны подготовить национальные планы диверсификации поставок газа. В них должны быть описаны меры по замене российского топлива, а также возможные риски при отказе от него к установленным срокам. В течение месяца после вступления регламента в силу страны ЕС также должны уведомить Еврокомиссию о действующих контрактах на российский газ и о национальных запретах, если они уже приняты.

Европа начала отказываться от поставок российского газа с 2022 года. Ранее Евросоюз уже утверждал план поэтапного отказа от российского газа, согласно которому ограничения по действующим контрактам должны были начаться с 1 января 2026 года, а полный запрет импорта трубопроводного и сжиженного газа из РФ планировался с 1 января 2028 года.