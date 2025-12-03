Еврокомиссия ищет решение для убеждения Бельгии по замороженным активам России

ЕК готовит юридическое решение на случай, если какая-то из стран ЕС наложит право вето на использование российских активов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает юридическое решение, чтобы заручиться поддержкой Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов. Такой шаг связан с опасениями бельгийских властей по поводу возможного возврата средств Москве в случае блокировки санкций против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников Евросоюза (ЕС).

По данным издания, власти Бельгии опасаются сценария, при котором 140 миллиардов евро, замороженные в Брюсселе, будут переданы Украине в качестве займа, а затем одна из стран ЕС наложит вето на продление санкций против России. В этом случае Бельгии пришлось бы возвращать средства Москве.

«Комиссия хочет, чтобы 27 стран — членов ЕС согласились предоставить замороженные миллиарды Киеву на саммите Евросовета в этом месяце. Однако Бельгия противится этому, опасаясь, что окажется в затруднительном положении, если деньги придется вернуть России», — говорится в публикации Politico.

На фоне этого пять европейских дипломатов и должностных лиц сообщили, что в настоящее время ведется работа над правовым механизмом, который позволит предотвратить такой сценарий. Окончательный вариант предложения по займу планируется представить в среду.

В материале отмечается, что ЕК намерена опереться на положения статьи 122 Договора о ЕС, которая предоставляет правительствам право принимать решения «в духе солидарности между государствами-членами в отношении мер, соответствующих экономической ситуации». По замыслу комиссии, данная норма может быть истолкована таким образом, что из-за чрезвычайной значимости финансовых вопросов продление санкций сможет утвердить квалифицированное большинство стран, фактически лишив Венгрию возможности воспользоваться правом вето, указывает издание.