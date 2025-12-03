В Госдуме напомнили, что некоторые россияне могут платить за коммуналку в два раза меньше
Многодетные россияне в некоторых регионах могут сэкономить на коммуналке до половины
Многодетные семьи по всей России имеют право на скидку не менее 30% при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Причем по его словам, в Московской области размер компенсации многодетным семьям по коммунальным услугам может достигать 50%.
«Многодетные семьи в России могут получить скидку не менее 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг. <...> Точный размер скидки устанавливается региональными властями, при этом часто регионы делают скидку больше. Так, в Подмосковье она может достигать 50%», — отметил Колунов в беседе с RT.
Колунов уточнил, что минимальный порог в 30% закреплен для всех многодетных семей на федеральном уровне. Сама льгота начисляется автоматически после того, как семья получает официальный статус многодетной в органах соцзащиты.
В России существуют и другие социальные льготы для семей с детьми. Например, женщинам с ребенком до полутора лет при трудоустройстве на работу положен дополнительный перерыв. Кроме того, их трудоустраивают сразу без испытательного срока. Что касается коммуналки, ранее в Госдуме заявили, что в 2025 году тарифы на ЖКХ вырастут на 11,9%.
