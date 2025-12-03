В Госдуме напомнили, что некоторые россияне могут платить за коммуналку в два раза меньше

Многодетные россияне в некоторых регионах могут сэкономить на коммуналке до половины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многодетные семьи по всей России имеют право на скидку не менее 30% при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Причем по его словам, в Московской области размер компенсации многодетным семьям по коммунальным услугам может достигать 50%.

«Многодетные семьи в России могут получить скидку не менее 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг. <...> Точный размер скидки устанавливается региональными властями, при этом часто регионы делают скидку больше. Так, в Подмосковье она может достигать 50%», — отметил Колунов в беседе с RT.

Колунов уточнил, что минимальный порог в 30% закреплен для всех многодетных семей на федеральном уровне. Сама льгота начисляется автоматически после того, как семья получает официальный статус многодетной в органах соцзащиты.

