Общество

ЖКХ и Городская среда

В Госдуме напомнили, что некоторые россияне могут платить за коммуналку в два раза меньше

Колунов: многодетные могут рассчитывать минимум на 30% скидки на оплату ЖКХ
03 декабря 2025 в 06:59
Многодетные россияне в некоторых регионах могут сэкономить на коммуналке до половины

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многодетные семьи по всей России имеют право на скидку не менее 30% при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Причем по его словам, в Московской области размер компенсации многодетным семьям по коммунальным услугам может достигать 50%.

«Многодетные семьи в России могут получить скидку не менее 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг. <...> Точный размер скидки устанавливается региональными властями, при этом часто регионы делают скидку больше. Так, в Подмосковье она может достигать 50%», — отметил Колунов в беседе с RT

Колунов уточнил, что минимальный порог в 30% закреплен для всех многодетных семей на федеральном уровне. Сама льгота начисляется автоматически после того, как семья получает официальный статус многодетной в органах соцзащиты.

В России существуют и другие социальные льготы для семей с детьми. Например, женщинам с ребенком до полутора лет при трудоустройстве на работу положен дополнительный перерыв. Кроме того, их трудоустраивают сразу без испытательного срока. Что касается коммуналки, ранее в Госдуме заявили, что в 2025 году тарифы на ЖКХ вырастут на 11,9%.

