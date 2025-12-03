Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Песков оценил возможность новогоднего перемирия на СВО

Песков: новогоднее перемирие в зоне СВО сейчас не обсуждается
03 декабря 2025 в 05:56
Песков не стал делать прогнозов по новогоднему перемирию

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Вопрос о новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Москва инициативу временной приостановки боевых действий на период предстоящих праздников.

«Пока об этом речи не шло. Сейчас идет другой совсем процесс», — процитировало слова Пескова РИА Новости.

Ранее, в январе 2023 года, Россия уже объявляла о временном одностороннем прекращении огня на линии боевого соприкосновения в связи с празднованием Рождества. Тогда соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, однако в Киеве эту инициативу не поддержали и заявили, что не считают ее реальным перемирием.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

