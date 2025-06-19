Пермяки по ночам фотографируют в городе сов

Совы поселились почти в центре Перми (архивное фото)
Совы, которые недавно поселились в пермском Саду соловьев, стали объектом внимания фотографов. Птицы, например, попали в объектив орнитолога и экскурсовода Дениса Исакова.
«Не знаю, где еще в Перми ночью можно увидеть сову в зарослях ореха маньчжурского, как ни в Саду соловьев у речки Уинки. Можно было написать, что на Дальний восток слетал, там два этих вида пересекаются», — отметил Исаков в соцсети «ВКонтакте».
О том, что семья ушастых сов поселилась в Саду соловьев на днях, рассказали активисты экологи. По их словам, совы в саду охотятся на мышей.
Денис Исаков опубликовал фото на странице своего проекта
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!