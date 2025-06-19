19 июня 2025

Пермяки по ночам фотографируют в городе сов

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Совы поселились почти в центре Перми (архивное фото)
Совы поселились почти в центре Перми (архивное фото) Фото:

Совы, которые недавно поселились в пермском Саду соловьев, стали объектом внимания фотографов. Птицы, например, попали в объектив орнитолога и экскурсовода Дениса Исакова.

«Не знаю, где еще в Перми ночью можно увидеть сову в зарослях ореха маньчжурского, как ни в Саду соловьев у речки Уинки. Можно было написать, что на Дальний восток слетал, там два этих вида пересекаются», — отметил Исаков в соцсети «ВКонтакте».

О том, что семья ушастых сов поселилась в Саду соловьев на днях, рассказали активисты экологи. По их словам, совы в саду охотятся на мышей. 

Денис Исаков опубликовал фото на странице своего проекта
Денис Исаков опубликовал фото на странице своего проекта
Фото:

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Совы, которые недавно поселились в пермском Саду соловьев, стали объектом внимания фотографов. Птицы, например, попали в объектив орнитолога и экскурсовода Дениса Исакова. «Не знаю, где еще в Перми ночью можно увидеть сову в зарослях ореха маньчжурского, как ни в Саду соловьев у речки Уинки. Можно было написать, что на Дальний восток слетал, там два этих вида пересекаются», — отметил Исаков в соцсети «ВКонтакте». О том, что семья ушастых сов поселилась в Саду соловьев на днях, рассказали активисты экологи. По их словам, совы в саду охотятся на мышей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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