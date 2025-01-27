Учеников пермской школы №146 эвакуировали

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Угрозы для жизни учеников нет
Угрозы для жизни учеников нет Фото:

В Перми эвакуировали учащихся школы №146. По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация.

«В пермской школе №146 пожарная эвакуация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво». Подробности происшествия не уточняются.

В пресс-службе краевого минтербеза сообщили, что в школу поступило сообщение о минировании здания. Угрозы для жизни школьников и учителей нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее стало известно, что эвакуировали посетителей торгового центра «Колизей Атриум». Также автомобили экстренных служб съехались к ТЦ «Гудвин».

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В Перми эвакуировали учащихся школы №146. По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация. «В пермской школе №146 пожарная эвакуация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво». Подробности происшествия не уточняются. В пресс-службе краевого минтербеза сообщили, что в школу поступило сообщение о минировании здания. Угрозы для жизни школьников и учителей нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Ранее стало известно, что эвакуировали посетителей торгового центра «Колизей Атриум». Также автомобили экстренных служб съехались к ТЦ «Гудвин».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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