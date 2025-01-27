Учеников пермской школы №146 эвакуировали

Угрозы для жизни учеников нет
В Перми эвакуировали учащихся школы №146. По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация.
«В пермской школе №146 пожарная эвакуация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво». Подробности происшествия не уточняются.
В пресс-службе краевого минтербеза сообщили, что в школу поступило сообщение о минировании здания. Угрозы для жизни школьников и учителей нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее стало известно, что эвакуировали посетителей торгового центра «Колизей Атриум». Также автомобили экстренных служб съехались к ТЦ «Гудвин».
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