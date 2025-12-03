Мошенники создали в Telegram фейки вице-губернатора Кубани Руденко

По информации чиновника, он обнаружил четыре фейковых аккаунта, которые подписаны его именем Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новый вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Александр Руденко сообщил о появлении фальшивых аккаунтов с его именем в мессенджере Telegram. Подписчикам его канала приходят сообщения от четырех поддельных профилей с одинаковыми аватарками. Об этом сообщил сам чиновник со своей официальной странички в соцсетях.

«Подписчикам моего канала приходят сообщения в Telegram от нескольких поддельных аккаунтов. Всего их 4. Все с одинаковыми аватарками. Будьте осторожны!» — написал вице-губернатор Кубани в своем настоящем telegram-канале.

К посту он приложил два скриншота. На одном из них якобы настоящий аккаунт Руденко написал 3 декабря пользователю соцсети «приветствую». Причем там же видно, что фейковый аккаунт чиновника зарегистрирован в ноябре 2025 года. Также указано, что фото профиля было обновлено 11 часов назад, а имя — 12 часов назад. На втором скриншоте опубликована та самая фотография, которую мошенники использовали в своих целях. Оба скрина помечены чиновником словом «фейк».